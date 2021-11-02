В Великобритании и Франции спор из-за рыбы

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретились 31 октября, чтобы попытаться разрешить спор по рыбалке в Ла-Манше. Франция даже заговорила о санкциях против Великобритании, если последние не уступят. Об этом сообщает международное информационное агентство AP. После сегодняшних переговоров Макрон и Джонсон остались на своих конкурентных позициях в споре своих стран после Brexit по поводу вылова рыбы в Ла-Манше.

Корабль - фото из открыттых источников





В этой связи Франция грозится со вторника ввести санкции против Британии. Среди ограничений – запрет британским лодкам заходить в некоторые из своих портов и усиление проверки лодок и грузовиков, перевозящих британские товары. Париж также предположил, что он может ограничить поставки энергии на Нормандские острова — регионы Британской короны, которые находятся у побережья Франции и сильно зависят от французской электроэнергии. Это все произойдет, если до вторника больше французских судов не получат лицензию на отлов рыбы в водах Великобритании. Рыбалка – это крошечная отрасль с экономической точки зрения. Но это важная часть таких морских государств, как Великобритания и Франция. После Brexit Великобритания начала контролировать, кто ловит рыбу в ее водах.

Париж утверждает, что некоторым судам было отказано в разрешениях на рыбалку в водах, где они долго плавали. Великобритания говорит, что удовлетворила 98% заявок от судов ЕС, и теперь спор сводится лишь к нескольким десяткам французских лодок с недостаточной документацией.





Напомним, за прошедший период 2019 года промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов увеличился на 63%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Agronews. "В период с января до октября 2019 года украинские рыбаки выловили в Черном море около 13 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов. За этот же период 2018 года показатель был гораздо ниже – 7,8 тыс. тонн", — сказано в сообщении. Стоит отметить, что общий промышленный вылов рыбы в Украине вырос до отметки в 34 тыс. тонн. Помимо Черного моря, рыбаки активно производили вылов рыбы в Азовском море, множестве водоемов и лиманах.

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