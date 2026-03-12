logo

В Венгрии набросились на Украину с новыми серьезными обвинениями: детали скандала
В Венгрии набросились на Украину с новыми серьезными обвинениями: детали скандала

Без "Турецкого потока" Венгрия физически и географически не способна получать достаточно газа

12 марта 2026, 10:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Украина якобы совершила атаку на газопровод "Турецкий поток", обеспечивающий поставки природного газа в Венгрию из России. Об этом глава венгерского МИД сообщил в своем сообщении на платформе X.

В Венгрии набросились на Украину с новыми серьезными обвинениями: детали скандала

Фото: из открытых источников

Сиярто подчеркнул, что без функционирования Турецкого потока страна не сможет обеспечить себя газом из-за географических и технических ограничений. Министр отметил, что подобные действия вместе с блокадой Украины нефтепровода "Дружба" представляют серьезную угрозу суверенитету Венгрии и ее энергетической безопасности.

"Блокировка поставок нефти по "Дружбе" и якобы удар по "Турецкому потоку" является прямым посягательством на нашу государственную независимость", — заявил Сиярто.

11 марта государственный секретарь венгерского Министерства энергетики Габор Чепек сообщил, что венгерская делегация во главе с ним отправилась в Украину для переговоров по возобновлению работы нефтепровода "Дружба" и оценке его состояния. В то же время, украинский МИД отметил, что на территорию страны заехала группа граждан Венгрии, которая "не имела официального статуса или запланированных встреч".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не был проинформирован о визите венгерской делегации, поскольку правительство Венгрии не согласовало его с МИД Украины. В ответ Сиярто обвинил Зеленского в распространении ложной информации по этому визиту, подчеркивая, что Венгрия действует в собственных национальных интересах и в вопросах энергетической безопасности.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что подход венгерского лидера все больше напоминает политику Кремля. В интервью изданию Politico украинский президент подчеркнул, что между Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным существует только одна принципиальная разница — Венгрия пока не применяет против Украины военную силу.



