В Угорщині накинулися на Україну з новими серйозними звинуваченнями: деталі скандалу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито здійснила атаку на газопровід "Турецький потік", який забезпечує постачання природного газу до Угорщини з Росії. Про це очільник угорського МЗС повідомив у своєму дописі на платформі X.

Фото: з відкритих джерел

Сіярто підкреслив, що без функціонування "Турецького потоку" країна не зможе забезпечити себе газом через географічні та технічні обмеження. Міністр зазначив, що подібні дії, разом із блокадою Україною нафтопроводу "Дружба", становлять серйозну загрозу суверенітету Угорщини та її енергетичній безпеці.

"Блокування постачань нафти по "Дружбі" та нібито удар по "Турецькому потоку" є прямим посяганням на нашу державну незалежність", — заявив Сіярто.

11 березня державний секретар угорського Міністерства енергетики Габор Чепек повідомив, що угорська делегація на чолі з ним вирушила до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та оцінки його стану. Водночас українське МЗС зазначило, що на територію країни заїхала група громадян Угорщини, яка "не мала офіційного статусу чи запланованих зустрічей".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що не був поінформований про візит угорської делегації, оскільки уряд Угорщини не погодив його із МЗС України. У відповідь Сіярто звинуватив Зеленського у поширенні неправдивої інформації щодо цього візиту, підкреслюючи, що Угорщина діє у власних національних інтересах та в питаннях енергетичної безпеки.

Як вже писали "Коментарі", президент України Володимир Зеленський різко відреагував на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що підхід угорського лідера дедалі більше нагадує політику Кремля. В інтерв’ю виданню Politico український президент підкреслив, що між Орбаном і президентом РФ Володимиром Путіним існує лише одна принципова різниця — Угорщина поки що не застосовує проти України військову силу.