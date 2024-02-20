В Венгрии назвали страну, которой будут помогать во вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет "делать все", чтобы Грузия быстрее стала членом Европейского Союза, особенно в период председательства Венгрии в Совете ЕС.



Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото из открытых источников

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал в Facebook сообщение, в котором поддержал политику расширения ЕС, отметив, что многие могут тормозить этот процесс.

"Политика расширения может быть большой историей успеха Европейского Союза. И хотя почти каждое государство спорит с общественностью, когда нужно принимать решения, многие давят на ручной тормоз", — пишет Сийярто.

По словам Министра иностранных дел Венгрии "Грузия давно заслужила членство в ЕС", а Будапешт будет поддерживать попытки страны интегрироваться в Европейский Союз.

"Во время венгерского председательства следующего семестра мы сделаем все, чтобы Грузия двигалась как можно скорее с переговорами о вступлении", — добавил Сийярто.

Напомним, что Венгрия постоянно критикует стремление Украины присоединиться к ЕС. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, вступление Украины приведет к тому, что вся поддержка, в частности, которая идет и на Венгрию окажется в Киеве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан объяснил, почему Венгрия согласилась разблокировать помощь ЕС для Украины. В своей первой реакции Орбан заявил, что Венгрия справилась, а венгры не будут давать деньги Украине.

Также "Комментарии" писали о скандале в главном соборе Грузии. Пророссийская партия подарила грузинскому храму икону с изображением святой Матроны Московской и советского диктатора Иосифа Сталина.