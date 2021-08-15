logo
Русский Українська

BTC/USD

47415.52

ETH/USD

3292.89

LTC/USD

187.36

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС В Венгрии перевернулся пассажирский автобус, 8 человек погибли
commentss НОВОСТИ Все новости

В Венгрии перевернулся пассажирский автобус, 8 человек погибли

Два человека находятся в тяжелом состоянии

15 августа 2021, 14:32
Автор:

Харченко Дарина

В Венгрии на автомагистрали Будапешт-Балатон пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. Вследствие трагического ДТП восемь человек погибли, еще 48 были травмированы. Об этом сообщает Express.

В Венгрии перевернулся пассажирский автобус, 8 человек погибли

Украинцев в автобусе не было. Фото: flickr

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, а 46 получили легкие травмы.

По предварительной информации, автобус врезался в столб путепровода. Сообщается, что водитель мог уснуть за рулем.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, украинцев не было среди жертв и пострадавших в результате аварии автобуса.

"Украинцев в автобусе не было", — сказал представитель МИД.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования семьям погибших в этой автокатастрофе.

"Ужасная авария автобуса вблизи Будапешта. Сочувствую родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Украина разделяет боль Венгрии в этот трагический день", — сказал Кулеба.

Днем ранее в Турции перевернулся автобус с пассажирами. Инцидент произошел в турецкой провинции Кайсери, расположенной в центральной части страны. Автобус, в котором преимущественно находились студенты, что направлялись на экскурсию в столицу страны, попал в ДТП. Транспортное средство перевернулось и вылетело на обочину. Сообщается, что в результате происшествия пострадали почти три десятка человек. Они получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали медики, прибывшие на место инцидента. Тяжелораненых доставляли в медицинские учреждения по воздуху.

Как писали "Комментарии", дорожно-транспортное происшествие с ужасными последствиями произошло в ночь с 13 на 14 августа под Киевом. Автомобиль, двигавшийся по Житомирской трассе, врезался в пешехода, который вышел на дорогу в неположенном для этого месте.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что во Львовской области в страшном ДТП разбился насмерть сын известного украинского бизнесмена. Подробности инцидента — в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1477065/Hungary-bus-crash-M7-motorway-latest-dead-injured-Budapest-Lake-Balaton-update
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ