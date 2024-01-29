В Венгрии прошел национальный "референдум": 4 вопроса касаются Украины

Через полтора года после победы на парламентских выборах в Венгрии руководящая партия "Фидес" начала очередную, уже 12-ю "национальную консультацию", которая является неофициальным референдумом в стране. Среди 11 вопросов, выставленных на референдум, четыре касаются Украины.

Лидер правящей партии Венгрии "Фидес" Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Партия Виктора Орбана утверждает, что "национальные консультации" показывает мнение венгерского населения, однако оппозиция и социологи считают, что власти используют референдум как инструменты пропаганды, которые являются манипулятивными и предвзятыми в своих формулировках, чтобы получить ответы, которые хочет правительство.

На 12 "национальных консультациях" приняло участие более 1,5 млн венгров из почти 10-миллионного населения Венгрии. В референдуме по Украине вопросы касались поставок оружия, членства в ЕС, финансовой помощи и украинского зерна.

Первый вопрос по Украине спрашивает венгров, нужно ли Брюсселю присылать больше оружия Украине и предлагал два варианта ответов. Первый ответ, который выбрало 99,32% венгров, звучал так, что "нужно прекращение боевых действий и мир, а не поставки оружия". В то время, как второй, за который проголосовало 0,68% венгров, в бюллетене был указан, что нужно "отправить больше оружия на поле битвы купленного за деньги ЕС".

Второй вопрос на "национальных консультациях" касался финансовой поддержки Украины со стороны ЕС. Венгры выбирали среди двух вариантов:

— Давайте не будем давать средства в поддержку Украины, пока не получим причитающиеся нам деньги – 99,06%

— Давайте примем просьбу из Брюсселя, даже если мы не получим причитающиеся нам деньги – 0,94%.

Третий вопрос был относительно вступления Украины в ЕС.

— Условий для полноправного членства Украины еще не создано – 99,02%

— Надо поддержать полноправное членство Украины – 0,98%

Четвертый вопрос касался украинского зерна. Однако венгерское правительство сформировало вопрос, что ЕС якобы хочет разрешить генетически модифицированное украинское зерно.

— Мы должны всеми возможными способами защищать венгерских фермеров и обеспечить, чтобы венгерское сельское хозяйство было свободно от ГМО — 99,29%

— Мы должны открыть свой рынок для генетически модифицированного украинского зерна – 0,71%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Венгрии заявили о территориальных претензиях в Закарпатье.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Венгрии Петере Сиярто, который призвал отказаться от поставок оружия Украине и сосредоточиться на мирных переговорах,