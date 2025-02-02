В Венгрии рассказали, в каком случае согласятся на новые санкции против РФ: от кого ждут отмашки

Официальный Будапешт назвал дополнительное условие для дальнейших санкций Европейского Союза против России. Венгрия заявляет, что согласится на новые санкции только после договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр европейских дел Венгрии Янош Бок, которого цитирует N-TV.

Венгрия. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление венгерский министр сделал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag. Янош Бока является одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В правительстве Орбана считают, что ЕС должен быть очень осторожным, принимая новые санкции против России. По словам Бока, страны-члены ЕС должны достичь согласия с новой администрацией Трампа относительно значения и содержания нового пакета санкций.

"Без такого соглашения правительство Венгрии не видит оснований для дальнейших санкционных решений", — заявил венгерский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что через полгода заблокирует продление Европейским Союзом санкций против России, если его страна не станет получать российский газ. По его словам, Будапешт будет давить на Киев, чтобы возобновить транзит газа через собственную территорию.

Виктор Орбан блокировал продление санкций против России и выставлял ультиматум для Украины, однако в конце концов венгерский лидер снял вето. Теперь премьер-министр Венгрии рассказал, какое обещание получил от ЕС за то, что согласился на продление санкций.

"Еврокомиссия пообещала Венгрии добиваться от Украины возобновления транзита газа из РФ", — сказал Орбан.

По его словам, если ЕС не выполнит соответствующее условие, то в следующий раз Венгрия заблокирует продление санкций против России.