В Венгрии в очередной раз поразили позицию о дальнейшем наказании Кремля: громкие детали

Венгрия заверила, что не станет блокировать 19 санкционный пакет Европейского Союза против России. Об этом сообщает Euractiv.

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг предположение, что Будапешт может выступить против новых ограничений из-за вероятной встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, которая должна состояться в венгерской столице.

"Мы не намерены блокировать этот пакет. Нам удалось изъять из него все положения, противоречащие нашим национальным интересам", — пояснил глава МИД.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу своего участия в обсуждениях санкционной политики ЕС, Сийярто заявил, что "не участвует в абсурдных вещах".

По его словам, нынешний курс ЕС по санкциям потерпел поражение, поскольку война России против Украины продолжается.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио готовится к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ее планировали провести 23 октября, однако в настоящее время переговоры отложены.

Между тем, европейские союзники Украины пытаются укрепить ее позиции перед возможными переговорами между Трампом и Путиным. Они опасаются, что результатом встречи может стать невыгодная договоренность о прекращении огня, которая ослабит западную поддержку.

В этой связи ЕС работает над трехсторонним пакетом помощи Украине, включающим расширение финансовой поддержки, увеличение поставок вооружения и введение новых санкций против России.

Как уже писали "Комментарии", чтобы заставить Путина осознать тупик своей позиции, стратегия должна совмещать экономическое давление с ударами по ключевым военным и энергетическим целям, заявил в эфире Эспрессо дипломат, бывший министр иностранных дел (2007–2009) и руководитель Центра исследования России Владимир Владимирович.