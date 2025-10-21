logo

BTC/USD

107555

ETH/USD

3864.29

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Венгрии в очередной раз поразили позицию о дальнейшем наказании Кремля: громкие детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Венгрии в очередной раз поразили позицию о дальнейшем наказании Кремля: громкие детали

Венгрия заверила, что не будет препятствовать введению новых санкций против России в преддверии возможных переговоров между Трампом и Путиным.

21 октября 2025, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Венгрия заверила, что не станет блокировать 19 санкционный пакет Европейского Союза против России. Об этом сообщает Euractiv.

В Венгрии в очередной раз поразили позицию о дальнейшем наказании Кремля: громкие детали

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг предположение, что Будапешт может выступить против новых ограничений из-за вероятной встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, которая должна состояться в венгерской столице.

"Мы не намерены блокировать этот пакет. Нам удалось изъять из него все положения, противоречащие нашим национальным интересам", — пояснил глава МИД.

Отвечая на вопросы журналистов по поводу своего участия в обсуждениях санкционной политики ЕС, Сийярто заявил, что "не участвует в абсурдных вещах".

По его словам, нынешний курс ЕС по санкциям потерпел поражение, поскольку война России против Украины продолжается.

Напомним, что госсекретарь США Марко Рубио готовится к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Ее планировали провести 23 октября, однако в настоящее время переговоры отложены.

Между тем, европейские союзники Украины пытаются укрепить ее позиции перед возможными переговорами между Трампом и Путиным. Они опасаются, что результатом встречи может стать невыгодная договоренность о прекращении огня, которая ослабит западную поддержку.

В этой связи ЕС работает над трехсторонним пакетом помощи Украине, включающим расширение финансовой поддержки, увеличение поставок вооружения и введение новых санкций против России.

Как уже писали "Комментарии", чтобы заставить Путина осознать тупик своей позиции, стратегия должна совмещать экономическое давление с ударами по ключевым военным и энергетическим целям, заявил в эфире Эспрессо дипломат, бывший министр иностранных дел (2007–2009) и руководитель Центра исследования России Владимир Владимирович.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости