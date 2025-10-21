В Угорщині вкотре вразили позицією про подальше покарання Кремля: гучні деталі

Угорщина запевнила, що не стане блокувати 19-й санкційний пакет Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомляє Euractiv.

Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував припущення, нібито Будапешт може виступити проти нових обмежень через ймовірну зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом, яка має відбутися в угорській столиці.

"Ми не маємо намірів блокувати цей пакет. Нам вдалося вилучити з нього всі положення, що суперечать нашим національним інтересам", — пояснив глава МЗС.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо своєї участі в обговореннях санкційної політики ЄС, Сійярто заявив, що "не бере участі в абсурдних речах".

За його словами, нинішній курс ЄС щодо санкцій зазнав поразки, оскільки війна Росії проти України триває.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо готується до зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Її планували провести 23 жовтня, однак наразі перемовини відкладені.

Тим часом європейські союзники України намагаються зміцнити її позиції перед можливими перемовинами між Трампом і Путіним. Вони остерігаються, що результатом зустрічі може стати невигідна домовленість про припинення вогню, яка послабить західну підтримку.

У зв'язку з цим ЄС працює над тристороннім пакетом допомоги Україні, що включає розширення фінансової підтримки, збільшення поставок озброєння та введення нових санкцій проти Росії.

Як вже писали "Коментарі", щоб змусити Путіна усвідомити безвихідь своєї позиції, стратегія повинна поєднувати економічний тиск з ударами по ключових військових і енергетичних цілях, заявив в ефірі Еспресо дипломат, колишній міністр закордонних справ (2007–2009) та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.