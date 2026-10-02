Новые венгерские власти запустили кампанию под названием "Очищающий огонь", целью которой является демонтаж политико-коррупционной системы, сформированной во времена экс-премьера Виктора Орбана. По данным Financial Times, сам Орбан может оказаться среди первых фигурантов, по которым будет вынесено судебное решение.

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Уголовное производство по Виктору Орбану уже готовится, пишет Financial Times. Одним из ключевых эпизодов может стать история с задержанием украинских инкассаторов, которая, по данным издания, имеет перспективы дойти до суда.

В марте венгерское антитеррористическое подразделение задержало автомобиль Сбербанка, в котором перевозили наличные деньги и золотые слитки общей стоимостью около 70 млн евро. Орбан тогда заявил о якобы тайном финансировании украинской стороной венгерской оппозиции. В то же время, задержанных инкассаторов уже на следующий день освободили, а средства впоследствии вернули Украине.

Теперь следствие проверяет версию о том, что Орбан лично мог отдать приказ по захвату автомобиля, стремясь использовать ситуацию в собственных интересах.

"Это первое производство, которое потенциально может завершиться официальным выдвижением обвинений Орбана. Расследование уже приблизилось к финальной стадии, тогда как другие дела, связанные с ним, находятся на более ранних этапах", — заявил адвокат украинских граждан Лорант Хорват.

Портал "Комментарии" уже писал , что вокруг новой статьи бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного возникла дискуссия о его позиции о войне и возможных переговорах. По словам политолога Игоря Рейтеровича, часть публичных заявлений и сообщений в Telegram начала приписывать генералу тезисы, которых в его материале нет. В частности, Залужного пытались представить в качестве любителя продолжения войны при любых обстоятельствах.