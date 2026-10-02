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В Угорщині вперше будуть судити Орбана: стало відомо про серйозні проблеми друга Путіна

Орбана підозрюють у тому, що саме він особисто розпорядився захопити автомобіль, аби використати цю ситуацію у власних політичних інтересах

2 жовтня 2026, 18:55
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Клименко Елена

Нова угорська влада запустила кампанію під назвою "Очищувальний вогонь", метою якої є демонтаж політико-корупційної системи, сформованої за часів експрем’єра Віктора Орбана. За даними Financial Times, сам Орбан може опинитися серед перших фігурантів, щодо яких буде винесено судове рішення.

В Угорщині вперше будуть судити Орбана: стало відомо про серйозні проблеми друга Путіна

Фото: портал "Коментарі"

Кримінальне провадження щодо Віктора Орбана вже готується, пише Financial Times. Одним із ключових епізодів може стати історія із затриманням українських інкасаторів, яка, за даними видання, має перспективи дійти до суду.

У березні угорський антитерористичний підрозділ затримав автомобіль Ощадбанку, в якому перевозили готівку та золоті злитки загальною вартістю близько 70 млн євро. Орбан тоді заявив про нібито таємне фінансування українською стороною угорської опозиції. Водночас затриманих інкасаторів уже наступного дня звільнили, а кошти згодом повернули Україні.

Тепер слідство перевіряє версію про те, що Орбан особисто міг віддати наказ щодо захоплення автомобіля, прагнучи використати ситуацію у власних інтересах.

"Це перше провадження, яке потенційно може завершитися офіційним висуненням обвинувачень Орбану. Розслідування вже наблизилося до фінальної стадії, тоді як інші справи, пов’язані з ним, перебувають на значно ранніших етапах", — заявив адвокат українських громадян Лорант Хорват.

Портал "Коментарі" вже писав, що навколо нової статті колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного виникла дискусія щодо його позиції про війну та можливі переговори. За словами політолога Ігоря Рейтеровича, частина публічних заяв і повідомлень у Telegram почала приписувати генералу тези, яких у його матеріалі насправді немає. Зокрема, Залужного намагалися представити як прихильника продовження війни за будь-яких обставин. 



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