В вопросе вступления Украины в ЕС начнутся подвижки: Туск обнадежил заявлением

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Кравцев Сергей
Польское председательство в Европейском Союзе переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе интеграции Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Глава польского правительства отметил во время переговоров с президентом Украины, они поднимали вопрос вступления Украины в ЕС.
Туск отметил, что во время председательства в ЕС Польша переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе евроинтеграции Украины и будет совместно работать с Киевом, а также другими партнерами, чтобы ускорить процесс присоединения.
Напомним, 1 января Польша официально начала председательствовать в Совете Европейского союза.
Читайте также на портале "Комментарии" — в 2025 году можно открыть первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве Украины в ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала еврокомиссар Марта Кос, которая в Евросоюзе отвечает за расширение организации, пишет "Интерфакс-Украина".
Кос отметила, что, когда она общалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, он просил открыть все главы переговорного процесса уже в этом году, мол, "мы хотим этого, и мы это будем делать".
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