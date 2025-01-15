В вопросе вступления Украины в ЕС начнутся подвижки: Туск обнадежил заявлением

Польское председательство в Европейском Союзе переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе интеграции Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Глава польского правительства отметил во время переговоров с президентом Украины, они поднимали вопрос вступления Украины в ЕС.

Туск отметил, что во время председательства в ЕС Польша переломит тупик, который сложился в течение последних месяцев в вопросе евроинтеграции Украины и будет совместно работать с Киевом, а также другими партнерами, чтобы ускорить процесс присоединения.

"И, когда придет этот момент, когда после этих бюрократических действий мы будем разговаривать на языке конкретики, а не сантиментов. Мы сегодня могли открыто поговорить о том, где надо будет назвать противоречивые и надо будет уметь сойтись в этих вопросах. Я хочу определенно подчеркнуть, что не будет так, как в прошлом. Наши отношения, наша дружба будет на настоящих аргументах. Мы сможем также доводить до конца наши интересы, когда это будет нужно", — добавил премьер.

Напомним, 1 января Польша официально начала председательствовать в Совете Европейского союза.

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Кос отметила, что, когда она общалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, он просил открыть все главы переговорного процесса уже в этом году, мол, "мы хотим этого, и мы это будем делать".



