Вступление Украины в ЕС: может ли 2025 год стать решающим

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Кравцев Сергей
В 2025 году можно открыть первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве Украины в ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала еврокомиссар Марта Кос, которая в Евросоюзе отвечает за расширение организации, пишет "Интерфакс-Украина".
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Кос отметила, что, когда она общалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, он просил открыть все главы переговорного процесса уже в этом году, мол, "мы хотим этого, и мы это будем делать".
Еврокомиссар пояснила, что под "успешной процедурой в Совете" она подразумевает единогласное голосование странами-членами за каждое необходимое в процессе переговоров решение.
Кос подчеркнула, что процесс вступления — это не только дело ее работы или работы Еврокомиссии, это также в основном то, что будут делать государства-члены, как они будут решать.
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