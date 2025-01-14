Вступление Украины в ЕС: может ли 2025 год стать решающим

В 2025 году можно открыть первый и тридцать первый кластеры в переговорах о членстве Украины в ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала еврокомиссар Марта Кос, которая в Евросоюзе отвечает за расширение организации, пишет "Интерфакс-Украина".

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Кос отметила, что, когда она общалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, он просил открыть все главы переговорного процесса уже в этом году, мол, "мы хотим этого, и мы это будем делать".

"Когда я услышала это во второй раз, я сказала, что это не только об открытии, а, в основном, о закрытии. Украина хорошо проводит реформы, но они должны быть устойчивыми реформами. Мы поддерживаем их. Поэтому, говоря о том, что возможно сделать с ними (Украиной — ред.), будет возможно, что в этом году мы откроем первый кластер основ и даже тридцать первый — а это внешняя политика. Если они будут выполнять то, что они обещали, и, если у нас будет успешная процедура в Раде", — сказала Кос.

Еврокомиссар пояснила, что под "успешной процедурой в Совете" она подразумевает единогласное голосование странами-членами за каждое необходимое в процессе переговоров решение.

"Эти единогласные решения должны быть приняты в Совете. Например, только для Украины и Молдовы с сегодняшнего дня нам нужны три единогласных решения. На этой неделе мы передадим в Совет скрининговый отчет — это первое единогласное решение, потом мы должны принять контрольные показатели — нам нужно единогласное решение снова, и потом нам нужно мнение комиссии — и снова — единогласное решение", — сказала она.

Кос подчеркнула, что процесс вступления — это не только дело ее работы или работы Еврокомиссии, это также в основном то, что будут делать государства-члены, как они будут решать.

Читайте также на портале "Комментарии" — прежде всего в ЕС или НАТО: КМИС узнал, что думают украинцы.



