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В желудке литовца нашли килограмм гвоздей

Некоторые объекты имели длину 10 сантиметров

сегодня, 09:57
Автор:

Антон Рудак

Из желудка литовского мужчины удалили больше килограмма гвоздей, винтов, гаек и ножей. Об этом сообщает литовский общественный вещатель LRT.

В желудке литовца нашли килограмм гвоздей

Клайпедская университетская больница, фото LRT

Врачи сообщили, человек месяц глотал металлические предметы. Некоторые объекты имели длину 10 сантиметров. Это удалось вычислить врачам, которые делали операцию в Клайпедской университетской больнице. Хирург, который провел такую операцию, назвал это "уникальным" случаем.

Мужчину доставили в больницу из-за боли в желудке. Когда ему провели рентген, то были шокированы. В желудке были даже шурупы для дерева. При этом пациент до последнего не признавался в том, что он глотал.

"Это неправда. Инородные тела сами по себе не очень редкая патология, но такое количество — уникальный случай", — сказал Шарунас Дайлиденас, хирург отделения абдоминальной и эндокринной хирургии.

Как рассказывает врач, 80% инородных тел выводится естественным путем, а остальное надо вытаскивать эндоскопическим вмешательством и в 1% необходимо проводить операцию.

"Такое количество инородных тел уникально. Операцию также проводили, так как существовало клиническое подозрение, что все эти инородные тела перфорировали или, другими словами, прокололи живот ", — говорит хирург.

Предметы, которые глотал пациент, повредили стенку желудка, поставив под угрозу его жизнь. Сейчас состояние мужчины стабильное. Ему оказывают психологическую помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие продукты могут "разрушить" ваш желудок. С неправильного питания начинаются различные нарушения желудочно-кишечного тракта, в частности гастрит и язва. Внимательно изучайте состав продуктов, которые покупаете. Если на этикетке написано "без сахара", это вовсе не означает, что в нем нет других компонентов (сорбита, сахарного сиропа), которые способны навредить желудку.



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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1510268/is-skrandzio-daugiau-kaip-kilograma-svetimkuniu-pasaline-medikai-zmogus-juos-rijo-apie-menesi-kai-kuriu-dydis-ir-10-cm
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