Польша выразила готовность разрешить премьер-министру Словакии Роберту Фицо транзит в Москву, однако поставила важное условие – обеспечение разблокирования международной помощи Украине. Словацкий политик подтвердил намерения посетить Россию 9 мая и встретиться с Владимиром Путиным, подчеркнул, что участия в военном параде не планирует.

Фото: из открытых источников

Глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский отметил, что Варшава рассматривает возможность уступить Фицо только при условии изменения позиции Словакии по поддержке Украины. По словам Сикорского, некоторые сигналы о возможном пересмотре отношения к помощи уже поступали от словацкого премьера ранее.

"Если он обеспечит разблокирование помощи Украине, и в то же время совершит поездку в Россию, возможно, мы сможем это воспринять", — добавил он на конференции Defence24 Days.

Роберт Фицо сообщил, что во время визита планирует навестить могилу неизвестного солдата и провести короткую официальную встречу с Владимиром Путиным, подчеркнув, что участия в параде не предусмотрено. Премьер также отреагировал на критику со стороны Еврокомиссии, заявив, что не откажется от поездки и не испытывает моральных угрызений совести в связи с этим решением.

В то же время маршрут в Москву усложняется из-за отказа стран Балтии предоставить разрешение на использование своего воздушного пространства. Это заставляет Фицо искать альтернативные пути путешествия и координировать логистику с несколькими государствами, чтобы совершить поездку в запланированные сроки.

"Комментарии" уже писали , что впервые за долгое время российский президент позвонил по телефону американскому коллеге, похоже, лишь с одной целью: обеспечить безопасное проведение парада 9 мая, пишет политический обозреватель Виталий Портников. Этот день в современной России превратился в символ путинской идеологии, когда победа во Второй мировой войне стала инструментом пропаганды и оправдания агрессии.