Польща висловила готовність дозволити прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо транзит до Москви, однак поставила важливу умову — забезпечення розблокування міжнародної допомоги Україні. Словацький політик підтвердив наміри відвідати Росію 9 травня та зустрітися з Володимиром Путіним, при цьому наголосив, що участі у військовому параді не планує.

Глава польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський зазначив, що Варшава розглядає можливість поступитися Фіцо лише за умови зміни позиції Словаччини щодо підтримки України. За словами Сікорського, певні сигнали про можливий перегляд ставлення до допомоги вже надходили від словацького прем’єра раніше.

"Якщо він забезпечить розблокування допомоги Україні, і водночас здійснить поїздку до Росії, можливо, ми зможемо це сприйняти", — додав він під час конференції Defence24 Days.

Роберт Фіцо повідомив, що під час візиту планує відвідати могилу невідомого солдата та провести коротку офіційну зустріч із Володимиром Путіним, підкресливши, що участі у параді не передбачено. Прем’єр також відреагував на критику з боку Єврокомісії, заявивши, що не відмовиться від поїздки і не відчуває моральних докорів сумління у зв’язку з цим рішенням.

Водночас маршрут до Москви ускладнюється через відмову країн Балтії надати дозвіл на використання свого повітряного простору. Це змушує Фіцо шукати альтернативні шляхи подорожі та координувати логістику з кількома державами, щоб здійснити поїздку у запланований термін.

"Коментарі" вже писали, що вперше за довгий час російський президент зателефонував американському колезі, схоже, лише з однією метою: забезпечити безпечне проведення параду 9 травня, пише політичний оглядач Віталій Портников. Цей день у сучасній Росії перетворився на символ путінської ідеології, коли перемога у Другій світовій війні стала інструментом пропаганди й виправдання агресії.