logo

BTC/USD

89027.85

ETH/USD

2190.13

LTC/USD

102.49

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

44.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Важный саммит ЕС по Украине может быть сорван: Politico раскрыло детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Важный саммит ЕС по Украине может быть сорван: Politico раскрыло детали

По информации Politico, в ЕС готовятся, что пророссийские лидеры во главе с Орбаном могут сорвать саммит

сегодня, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские дипломаты готовятся, что пророссийская группа лидеров во главе с премьером Венгрии Виктором Орбаном может сорвать саммит ЕС. Он состоится в четверг, 6 марта. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Важный саммит ЕС по Украине может быть сорван: Politico раскрыло детали

ЕС и Украина. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, накануне саммита руководство Европейского Союза остерегается не только США, которые могут навязать ЕС и Украине соглашение, которое уступает России, но и собственных членов.

По информации "Politico", дипломаты уже готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров во главе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном может сорвать ключевые решения саммита.

Количество обсуждаемых тем и отсутствие единства среди лидеров ЕС означают, что саммит может пойти в разных направлениях. Лидеры будут обдумывать, как они могут быстро перенаправить ресурсы на укрепление войск, и в то же время будут пытаться продемонстрировать поддержку Украине, например, подтвердив ее путь к членству в ЕС.

"Politico" указывает, что за предоставление Украине большей военной помощи уже разворачиваются споры. Европейские чиновники ожидали, что в заявление саммита включат план поставки Украине в этом году не менее 1,5 млн боеприпасов, другого оборудования, в частности, систем ПВО, ракет и дронов. Этот план в прошлом месяце объявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Окончательно заявление не появится до конца саммита, но в предварительном проекте, с которым ознакомилось Politico, содержится призыв найти способ обеспечить продолжение поставок вооружения. Официальные лица заявили, что Венгрия отказывается согласиться на это.

Стоит напомнить, саммит лидеров ЕС состоится в четверг, 6 марта. Он будет посвящен европейской обороне и Украине. Ранее стало известно, что президент Евросовета Антониу Кошта пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит.

Саммит проводят на фоне приостановления помощи Украине от США и после спора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало известно, для чего представители Трампа связывались с Зеленским после ссоры в Белом доме.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/european-leaders-ukraine-aid-nightmare-summit-government-emmanuel-macron-germany-us-russia/
Теги:

Новости

Все новости