Стало известно, для чего представители Трампа связывались с Зеленским после ссоры в Белом доме

Представители президента США Дональда Трампа провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после пятничной ссоры в Овальном кабинете. Об этих переговорах нигде ничего не говорилось в СМИ, поскольку они были тайными. Ключевая их цель - "вернуть переговоры в нужное русло". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN", со ссылкой на собственные источники.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Представители Трампа подчеркнули важность стабилизации отношений как можно быстрее и призвали возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе.

"CNN" отметило, что среди тех, кто говорил с Владимиром Зеленским, был спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.

Один из чиновников Белого дома сообщил "CNN", что соглашение о добыче украинских полезных ископаемых еще не подписано. Однако представитель Белого дома заверил, что администрация Трампа считает, что переговоры по этому соглашению "движутся в правильном направлении".

Отметим, американская сторона намерена изменить положения так называемого "соглашения об ископаемых", которое так и не удалось подписать 28 февраля. Теперь президент США Дональд Трамп хочет "лучшего" соглашения. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

По информации источников, украинские чиновники сообщили своим американским коллегам, что готовы подписать соглашение о добыче полезных ископаемых через несколько дней после того, как первоначальный план подписания соглашения в Белом доме сорвался во время острой перепалки в Овальном кабинете.

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