"Веганской колбасе" жить: Евросоюз отказался запрещать ряд маркировок мясных заменителей

Во время голосования на очередном заседании ЕС большинство законодателей отказались поддерживать акт, который был инициирован рядом аграрных союзов. Об этом сообщает Deutsche Welle. Фермерам не нравилось, что рестораны, кафе и магазины активно используют такие названия как "вегетарианский гамбургер" или "вегетарианская колбаса".

Фото: The Week

Члены ЕС уточнили, названия товаров, связанные с мясом должны закрепляться за частями животных, которые пригодные для употребления человеком. Выгодными названиями в этом случае станут: колбаса, стейк, шницель и др.

Решение ЕС также поддержала Европейская организация по защите прав потребителей.

Данное решение касается только мясных заменителей. Некоторые ограничения и в дальнейшем будут действовать на заменители молочных продуктов. Исключением станут давно используемые термины. То есть, на полках супермаркета не будет "соевого молока" и "растительного сыра", но найдется "арахисовое масло".

Эту инициативу защитники прав потребителей не поддержали, аргументируя это тем, что данный вопрос не имеет ничего общего с защитой или нарушением прав потребителей.

Напоминаем, что ранее Евросоюз ввел ряд санкций против России из-за отравления Навального.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!