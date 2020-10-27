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Главная Новости Мир ЕС "Веганской колбасе" жить: Евросоюз отказался запрещать ряд маркировок мясных заменителей
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"Веганской колбасе" жить: Евросоюз отказался запрещать ряд маркировок мясных заменителей

Члены Европарламента не поддержали запрет на маркировку ряда вегетарианских продуктов-заменителей

сегодня, 10:59
Автор:

Кириєнко Анна

Во время голосования на очередном заседании ЕС большинство законодателей отказались поддерживать акт, который был инициирован рядом аграрных союзов. Об этом сообщает Deutsche WelleФермерам не нравилось, что рестораны, кафе и магазины активно используют такие названия как "вегетарианский гамбургер" или "вегетарианская колбаса".

"Веганской колбасе" жить: Евросоюз отказался запрещать ряд маркировок мясных заменителей

Фото: The Week

Члены ЕС уточнили, названия товаров, связанные с мясом должны закрепляться за частями животных, которые пригодные для употребления человеком. Выгодными названиями в этом случае станут: колбаса, стейк, шницель и др.

Решение ЕС также поддержала Европейская организация по защите прав потребителей.

Данное решение касается только мясных заменителей. Некоторые ограничения и в дальнейшем будут действовать на заменители молочных продуктов. Исключением станут давно используемые термины. То есть, на полках супермаркета не будет "соевого молока" и "растительного сыра", но найдется "арахисовое масло".

Эту инициативу защитники прав потребителей не поддержали, аргументируя это тем, что данный вопрос не имеет ничего общего с защитой или нарушением прав потребителей.

Напоминаем, что ранее Евросоюз ввел ряд санкций против России из-за отравления Навального.



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