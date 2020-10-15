Евросоюз ввел новые санкции против России из-за отравления Навального

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Татьяна Веремеева
Европейский союз ввел новый пакет санкций в отношении
российских чиновников и организация. Причиной такого решения стало отравление
оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается в Официальном вестнике ЕС.
Так, санкции будут применены в отношение 6 чиновников:
директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова,
заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенка, главы
управления Кремля касательно внутренней политики Андрея Ярина, уполномоченного
представителя Владимира Путина в Сибири Сергея Меняйло, а также в отношение
двоих заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова.
Также в Евросоюзе решили ввести санкции против
Государственного научно-исследовательского института органической химии и
технологий.
Отмечается, что санкции предусматривают запрет на въезд в
страны ЕС, а также будут заморожены все активы вышеперечисленных чиновников на
территории Евросоюза.
Напомним, Российская Федерация приняла решение снять
санкции с двух украинских предприятий. В Москве надеются, что украинская
сторона предпримет аналогичные шаги по отношению к российским компаниям,
которые были затронуты санкциями. С таким заявлением на совещании с членами
правительства выступил президент России Владимир Путин.
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