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Евросоюз ввел новые санкции против России из-за отравления Навального

Санкции касаются въезда на территорию ЕС и активов

сегодня, 14:02
Автор:

Татьяна Веремеева

Европейский союз ввел новый пакет санкций в отношении российских чиновников и организация. Причиной такого решения стало отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается в Официальном вестнике ЕС.

Евросоюз ввел новые санкции против России из-за отравления Навального

Так, санкции будут применены в отношение 6 чиновников: директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Бортникова, заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенка, главы управления Кремля касательно внутренней политики Андрея Ярина, уполномоченного представителя Владимира Путина в Сибири Сергея Меняйло, а также в отношение двоих заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова.

Также в Евросоюзе решили ввести санкции против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

Отмечается, что санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, а также будут заморожены все активы вышеперечисленных чиновников на территории Евросоюза.

Напомним, Российская Федерация приняла решение снять санкции с двух украинских предприятий. В Москве надеются, что украинская сторона предпримет аналогичные шаги по отношению к российским компаниям, которые были затронуты санкциями. С таким заявлением на совещании с членами правительства выступил президент России Владимир Путин.


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