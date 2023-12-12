Венгерские и словацкие общины Закарпатья обратились к Орбану и Фицо: что просят

Как передает портал "Комментарии", представители венгерских и словацких общин Закарпатья обратились к Европейскому совету с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Заявление венгерского национального сообщества также адресовано премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

"Украина за последний год продемонстрировала значительный прогресс в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии по обеспечению прав национальных меньшинств. Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей полной поддержкой", — говорится в обращении.

Словацкое национальное сообщество обратилось к премьер-министру Словакии Роберто Фицо с аналогичной просьбой. Они отмечают, что Украина даже во время полномасштабного вторжения РФ продолжает осуществлять необходимые реформы и остается верной евроинтеграционным ценностям.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ракурсе приближающегося саммита ЕС (пройдет 14-15 декабря), где может быть принято решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, обострилась полемика на эту тему. Первую скрипку тут играет Венгрия, максимально тормозящая украинскую евроинтеграцию. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что три из четырех законов, которые Еврокомиссия требовала от Украины представить до 3 марта, уже приняты Верховной Радой и подписаны президентом Владимиром Зеленским. Еще один (закон о лоббизме) зарегистрирован в парламенте и также будет принят. Но Венгрия продолжает ставить палки в колеса (в том числе предоставлению 50 млрд евро экономической поддержки Украине и новому пакету санкций против России), из-за чего старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз могут отложить до марта 2024 года. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".



