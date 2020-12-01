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Главная Новости Мир ЕС Евродепутат подал в отставку после оргии на секс-вечеринке в Брюсселе
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Евродепутат подал в отставку после оргии на секс-вечеринке в Брюсселе

Сам он в своем заявлении заверил, что не употреблял наркотики

сегодня, 18:45
Автор:

Татьяна Лозовенко

59-летний Йозеф Сайер ушел из политики после участия в подпольной вечеринке в Брюсселе, несмотря на действующие антиковидные ограничения. Он был арестован полицией с таблеткой экстази в кармане. Об этом сообщает Figaro.

Евродепутат подал в отставку после оргии на секс-вечеринке в Брюсселе

Венгерский депутат Европарламента от партии Орбана признал во вторник, 1 декабря, что его отставка из Европарламента была связана с участием в мероприятии в Брюсселе, которую СМИ описывают как "оргию".

59-летний Йожеф Шайер обвиняется не только в несоблюдении мер, связанных с пандемией, но и в нарушении законодательства о наркотиках. Сам он в своем заявлении заверил, что не употреблял наркотики, а таблетку экстази нашла полиция.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сегодня, 1 декабря, полностью рухнул огромный радиотелескоп в Пуэрто-Рико, который более полувека играл ключевую роль в астрономических открытиях. 900-тонная платформа приемника телескопа упала на тарелку рефлектора. Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на самый большой радиотелескоп в мире.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-eurodepute-hongrois-du-parti-d-orban-surpris-dans-une-fete-clandestine-a-bruxelles-20201201
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