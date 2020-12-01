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Главная Новости Мир Южная Америка Рухнул самый большой радиотелескоп в мире весом 900 тонн (фото)
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Рухнул самый большой радиотелескоп в мире весом 900 тонн (фото)

900-тонная платформа приемника телескопа упала на тарелку рефлектора

сегодня, 18:14
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сегодня, 1 декабря, полностью рухнул огромный радиотелескоп в Пуэрто-Рико, который более полувека играл ключевую роль в астрономических открытиях. Об этом сообщает AP.

Рухнул самый большой радиотелескоп в мире весом 900 тонн (фото)

Радиотелескоп в Пуэрто-Рико

900-тонная платформа приемника телескопа упала на тарелку рефлектора.

Национальный научный фонд США ранее объявил о закрытии обсерватории Аресибо. Один из дополнительных кабелей оборвался в августе, в результате чего на антенне шириной 305 метров образовалась трещина. Затем в начале ноября оборвался главный кабель. 

Рухнул самый большой радиотелескоп в мире весом 900 тонн (фото) - фото 2

Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на самый большой радиотелескоп в мире.

"Это было похоже на грохот. Я точно знал, что это было", — сказал Джонатан Фридман, проработавший 26 лет старшим научным сотрудником в обсерватории и до сих пор живущий рядом с ней.

"Я кричал, потерял контроль... У меня нет слов, чтобы это выразить. Это очень глубокое, ужасное чувство".

Ранее "Комментарии" сообщали, что группа нацистов-антисемитов в Германии пыталась "вернуть" Гитлера. Полиция обнаружила в ходе обысков мачете, ножи и свастику.


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Источник: https://apnews.com/article/technology-arecibo-observatory-puerto-rico-science--0da6abb251f455977bf0c752348e712e
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