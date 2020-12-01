Рухнул самый большой радиотелескоп в мире весом 900 тонн (фото)

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Татьяна Лозовенко
Сегодня, 1 декабря, полностью рухнул огромный радиотелескоп в Пуэрто-Рико, который более полувека играл ключевую роль в астрономических открытиях. Об этом сообщает AP.
Радиотелескоп в Пуэрто-Рико
900-тонная платформа приемника телескопа упала на тарелку рефлектора.
Национальный научный фонд США ранее объявил о закрытии обсерватории Аресибо. Один из дополнительных кабелей оборвался в августе, в результате чего на антенне шириной 305 метров образовалась трещина. Затем в начале ноября оборвался главный кабель.
Коллапс ошеломил многих ученых, которые до недавнего времени полагались на самый большой радиотелескоп в мире.
Ранее "Комментарии" сообщали, что группа нацистов-антисемитов в Германии пыталась "вернуть" Гитлера. Полиция обнаружила в ходе обысков мачете, ножи и свастику.
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