Венгрия снова выделилась среди всех стран и решила не поддержать решение о финансовой помощи Украине. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на свои источники.

Венгрия блокирует 5 млрд евро для Украины. Виктор Орбан. Фото из отрытых источников

Пока Киев сражается с Кремлем, Будапешт пытается ослабить поддержку Украины на Западе. Столицы Европы поставляют оружие в Украину, но Венгрия запрещает транспортировать технику своей территорией.

Несмотря на постоянную блокировку от Венгрии, ЕС все же стремится подписать совместное политическое заявление о помощи Украине. Издание сообщает, что макрофинансовая помощь будет согласована в Праге во время неформальной встречи министров. А официально о кредитовании будет объявлено в Брюсселе 20 сентября.

Помощь в 5 млрд евро – это часть пакета, о котором ЕС объявил еще в начале мая. Тогда было объявлено о финансовой помощи Украине в размере 9 млрд. евро. Из этой суммы Украина пока получила только 1 млрд. евро.

Остальные 8 млрд должны предоставить правительства стран ЕС. Это приводит к большим дискуссиям в Европейском Союзе, потому что политики боятся, что в Украине наступит дефолт. Против такой помощи выступали несколько стран, в том числе Венгрия и Германия. В последнее время немецкое правительство изменило свою позицию и сейчас только одно государство член ЕС против финансовой помощи Украине – это Венгрия.

Согласно статистике МВФ Украина каждый месяц требует 5 млрд евро для поддержки своего бюджета, иначе наступит риск высокой инфляции.

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