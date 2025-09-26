Венгрия больше не сможет играть на руку Кремлю в Евросоюзе: что случилось

Европейский Союз работает над механизмом, который позволит уменьшить влияние Венгрии на принятие решений по антироссийским санкциям, в частности, избежать риска блокирования их продления. Как сообщает Politico, Еврокомиссия предлагает изменить процедуру голосования: вместо обязательного единодушия принятие решений квалифицированным большинством.

В публикации отмечается, что это позволит обойти вето Будапешта и предотвратить возвращение замороженных российских активов. Кроме того, речь идет о планах использовать замороженные средства РФ для создания нового кредитного инструмента на 140 миллиардов евро, который должен быть поддержан Украиной.

Кредит предлагается выплачивать траншами, направляя средства как на оборонное сотрудничество, так и на покрытие бюджетных расходов Киева. В то же время, предполагается, что Украина будет возвращать эти средства только после завершения войны и получения репараций от России. Тогда же активы, которые находятся на хранении у финансовой компании Euroclear в Бельгии, будут возвращены.

По информации FT, ранее Еврокомиссия обсуждала возможность размораживания около 550 млн. евро для Венгрии — в качестве уступки, чтобы премьер-министр Виктор Орбан не блокировал новый пакет санкций против РФ.

Параллельно в американском Сенате растет критика в адрес Дональда Трампа, препятствующего одобрению двухпартийного закона о введении санкций не только против России, но и стран, покупающих российскую нефть.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала граждан готовиться к новым гибридным атакам, подчеркнув, что Россия остается главным вызовом для Европы, стремясь дестабилизировать ситуацию на континенте, сообщает Bloomberg.