Угорщина більше не зможе грати на руку Кремля у Євросоюзі: що трапилося
НОВИНИ

Угорщина більше не зможе грати на руку Кремля у Євросоюзі: що трапилося

Єврокомісія запропонувала оновлену стратегію для продовження санкцій проти Росії.

26 вересня 2025, 12:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейський Союз працює над механізмом, який дозволить зменшити вплив Угорщини на ухвалення рішень щодо антиросійських санкцій, зокрема — уникнути ризику блокування їх продовження. Як повідомляє Politico, Єврокомісія пропонує змінити процедуру голосування: замість обов'язкової одностайності — ухвалення рішень кваліфікованою більшістю.

Угорщина більше не зможе грати на руку Кремля у Євросоюзі: що трапилося

Фото: з відкритих джерел

У публікації зазначається, що це дозволить обійти вето Будапешта та запобігти поверненню заморожених російських активів. Крім того, йдеться про плани використати заморожені кошти РФ для створення нового кредитного інструменту на 140 мільярдів євро, який має підтримати Україну.

Кредит пропонується виплачувати траншами, спрямовуючи кошти як на оборонне співробітництво, так і на покриття поточних бюджетних витрат Києва. Водночас передбачається, що Україна повертатиме ці кошти лише після завершення війни й отримання репарацій від Росії. Тоді ж активи, які наразі перебувають на зберіганні у фінансової компанії Euroclear у Бельгії, будуть повернуті.

За інформацією FT, раніше Єврокомісія обговорювала можливість розмороження близько 550 млн євро для Угорщини — у якості поступки, щоб прем'єр-міністр Віктор Орбан не блокував новий пакет санкцій проти РФ.

Паралельно в американському Сенаті зростає критика на адресу Дональда Трампа, який перешкоджає схваленню двопартійного закону щодо запровадження санкцій не лише проти Росії, а й проти країн, що купують російську нафту. 

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала громадян готуватися до нових гібридних атак, підкресливши, що Росія залишається головним викликом для Європи, прагнучи дестабілізувати ситуацію на континенті, повідомляє Bloomberg.



