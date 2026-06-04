Венгрия цинично продолжает блокировать важную помощь Украине: что известно

Европейская комиссия пока не подтверждает заявления о том, что Венгрия якобы разблокировала 6,6 млрд. евро из Европейского фонда мира (European Peace Facility), которые должны быть направлены на компенсацию военной помощи Украине. В Брюсселе отмечают, что переговоры по этим средствам все еще продолжаются, а окончательные решения не приняты.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

Представитель Еврокомиссии Анитта Гиппер в комментарии 4 июня отметила, что пока нет подтверждения разблокирования средств, поскольку между государствами-членами ЕС продолжаются консультации по использованию ресурсов фонда. По ее словам, вопрос распределения и последующего применения замороженных финансов остается предметом дипломатических обсуждений.

Она подчеркнула, что, несмотря на существующие ограничения, страны ЕС продолжают оказывать Украине военную поддержку. В то же время, высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас поддерживает постоянный контакт с государствами-членами, призывая их наращивать поставки вооружения и боеприпасов для Украины.

В Еврокомиссии подчеркивают, что процесс принятия решений по Европейскому фонду мира остается сложным и нуждается в дальнейших консультациях. Поэтому на этом этапе чиновники воздерживаются от дополнительных комментариев, подчеркивая, что дискуссия носит исключительно дипломатический характер и продолжается в рамках согласования позиций стран ЕС.

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