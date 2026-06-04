Угорщина цинічно продовжує блокувати важливу допомогу Україні: що відомо

Європейська комісія поки не підтверджує заяви про те, що Угорщина нібито розблокувала 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (European Peace Facility), які мають бути спрямовані на компенсацію військової допомоги Україні. У Брюсселі наголошують, що перемовини щодо цих коштів усе ще тривають, а остаточних рішень не ухвалено.

Петер Мадьяр. Фото: з відкритих джерел

Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер у коментарі 4 червня зазначила, що наразі немає підтвердження розблокування коштів, оскільки між державами-членами ЄС продовжуються консультації щодо використання ресурсів фонду. За її словами, питання розподілу та подальшого застосування заморожених фінансів залишається предметом дипломатичних обговорень.

Вона підкреслила, що навіть попри існуючі обмеження, країни ЄС продовжують надавати Україні військову підтримку. Водночас висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас підтримує постійний контакт із державами-членами, закликаючи їх нарощувати постачання озброєння та боєприпасів для України.

У Єврокомісії наголошують, що процес ухвалення рішень щодо Європейського фонду миру залишається складним і потребує подальших консультацій. Тому на цьому етапі чиновники утримуються від додаткових коментарів, підкреслюючи, що дискусія має виключно дипломатичний характер і триває в межах узгодження позицій країн ЄС.

Портал "Коментарі" вже писав, що тимчасово окупована Горлівка на Донеччині нині перебуває під постійним вогневим контролем українських Сил оборони. Про це повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового походу у своєму Telegram-каналі.