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Венгрия готова снять вето на 50 млрд для Украины: озвученно условие

Венгерские дипломаты поставили условие Европейскому Союзу, которое может снять блокировку финансовой помощи Украине.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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В Венгрии сообщили о готовности снять вето на блокировку пакета помощи Украине от ЕС на 50 млрд евро. Основным условием называют ежегодный пересмотр финансирования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Венгрия готова снять вето на 50 млрд для Украины: озвученно условие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Издание ссылается на трех европейских дипломатов, сообщивших на "уступки" со стороны Венгрии. По их словам, Будапешт снимет вето, если в Европейском совете утвердят необходимость каждый год голосовать за выделение помощи Украине. Ожидается, что таким образом Виктор Орбан будет использовать шантаж с блокировкой помощи Украины каждый год, чтобы получить уступки от Брюсселя.

Дипломаты сообщили, что Венгрия предложила такой план снятия вето во время встречи бюджетных экспертов 5 января и направила предложение Совету ЕС. В предложении говорится, что 50 млрд евро будут разбиты на ежегодную помощь в 12,5 млрд евро в виде кредитов и грантов.

Несмотря на возможность снятия вето со стороны Венгрии, некоторые евродепутаты выразили скептицизм из-за возможного предстоящего шантажа Орбана.

"Семилетний бюджет ЕС – это многолетняя структура, мы не можем это согласовывать из года в год", — пояснил дипломат.

Следующий раунд переговоров о помощи Украине состоится 10 января на встрече послов стран-членов ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан может возглавить Евросовет после отставки Шарля Мишеля.

Также "Комментарии" писали, что венгерского премьера спросили, может ли он назвать войну в Украине "войной". Однако Виктор Орбан повторил нарративы Путина и назвал российское вторжение в Украину "военной операцией".



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Источник: https://www.politico.eu/
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