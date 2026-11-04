Венгрия должна полностью прекратить импорт природного газа из России к осени 2027 года. Именно такой срок для постепенного отказа от российских энергоресурсов определил Европейский Союз. Будапешту придется искать альтернативных поставщиков и перестраивать энергетическую инфраструктуру для выполнения этих требований. Об этом заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан в интервью венгерскому изданию Telex.

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По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, решение Евросоюза предусматривает четкие временные рамки для постепенного прекращения закупок российского газа. Соответственно уже осенью 2027 года Венгрия должна окончательно отказаться от такого импорта.

В то же время Будапешт работает над диверсификацией поставок нефти. В частности, венгерская энергетическая компания MOL готовит нефтеперерабатывающие заводы к использованию нероссийского сырья. Альтернативную нефть планируется получать с южного направления через хорватский трубопровод JANAF.

Переход на новые источники снабжения требует определенного времени, поскольку предприятиям необходимо адаптировать технологические процессы к переработке другого сырья. Для этого Венгрия использует исключение из санкционных ограничений США, позволяющее ей покупать российскую нефть до 21 ноября. Этот период Будапешт намерена использовать для подготовки к переходу на альтернативные поставки.

Кроме того, Анита Орбан считает, что Венгрия может стать важным региональным центром транзита и распределения газа и нефти. Такие перспективы оно связывает с наличием значительных хранилищ энергоресурсов, развитыми сообщениями с соседними странами и влиянием компании MOL на энергетическом рынке Центральной Европы.

Портал "Комментарии" уже писал, что назначение Владимира Мединского главным представителем России на консультациях в Абу-Даби может свидетельствовать о намерении Кремля использовать дипломатическую площадку для информационной атаки. Российская сторона заинтересована не столько в поиске компромисса, сколько в распространении собственных нарративов через международные медиа. Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный.