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Венгрия готовит окончательный удар в спину Путину: какое решение Будапешта станет шоком для Кремля

Страна воспользовалась исключением из санкционных ограничений США, позволяющим продолжать закупки российской нефти до 21 ноября.

4 ноября 2026, 15:00
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Клименко Елена

Венгрия должна полностью прекратить импорт природного газа из России к осени 2027 года. Именно такой срок для постепенного отказа от российских энергоресурсов определил Европейский Союз. Будапешту придется искать альтернативных поставщиков и перестраивать энергетическую инфраструктуру для выполнения этих требований. Об этом заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан в интервью венгерскому изданию Telex.

Венгрия готовит окончательный удар в спину Путину: какое решение Будапешта станет шоком для Кремля

Фото: из открытых источников

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, решение Евросоюза предусматривает четкие временные рамки для постепенного прекращения закупок российского газа. Соответственно уже осенью 2027 года Венгрия должна окончательно отказаться от такого импорта.

В то же время Будапешт работает над диверсификацией поставок нефти. В частности, венгерская энергетическая компания MOL готовит нефтеперерабатывающие заводы к использованию нероссийского сырья. Альтернативную нефть планируется получать с южного направления через хорватский трубопровод JANAF.  

Переход на новые источники снабжения требует определенного времени, поскольку предприятиям необходимо адаптировать технологические процессы к переработке другого сырья. Для этого Венгрия использует исключение из санкционных ограничений США, позволяющее ей покупать российскую нефть до 21 ноября. Этот период Будапешт намерена использовать для подготовки к переходу на альтернативные поставки.

Кроме того, Анита Орбан считает, что Венгрия может стать важным региональным центром транзита и распределения газа и нефти. Такие перспективы оно связывает с наличием значительных хранилищ энергоресурсов, развитыми сообщениями с соседними странами и влиянием компании MOL на энергетическом рынке Центральной Европы.

Портал "Комментарии" уже писал, что назначение Владимира Мединского главным представителем России на консультациях в Абу-Даби может свидетельствовать о намерении Кремля использовать дипломатическую площадку для информационной атаки. Российская сторона заинтересована не столько в поиске компромисса, сколько в распространении собственных нарративов через международные медиа. Такое мнение высказал дипломат Роман Бессмертный.



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