Угорщина повинна повністю припинити імпорт природного газу з Росії до осені 2027 року. Саме такий кінцевий термін для поступової відмови від російських енергоресурсів визначив Європейський Союз. Будапешту доведеться шукати альтернативних постачальників і перебудовувати енергетичну інфраструктуру, щоб виконати ці вимоги. Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан в інтерв'ю угорському виданню Telex.

Фото: з відкритих джерел

За словами очільниці угорського зовнішньополітичного відомства, рішення Євросоюзу передбачає чіткі часові рамки для поступового припинення закупівель російського газу. Відповідно, вже восени 2027 року Угорщина має остаточно відмовитися від такого імпорту.

Водночас Будапешт працює над диверсифікацією постачання нафти. Зокрема, угорська енергетична компанія MOL готує нафтопереробні заводи до використання сировини неросійського походження. Альтернативну нафту планують отримувати з південного напрямку через хорватський трубопровід JANAF.

Перехід на нові джерела постачання потребує певного часу, оскільки підприємствам необхідно адаптувати технологічні процеси до переробки іншої сировини. Для цього Угорщина використовує виняток із санкційних обмежень США, який дозволяє їй купувати російську нафту до 21 листопада. Цей період Будапешт має намір використати для підготовки до переходу на альтернативні поставки.

Крім того, Аніта Орбан вважає, що Угорщина може стати важливим регіональним центром транзиту та розподілу газу й нафти. Такі перспективи вона пов'язує з наявністю значних сховищ енергоресурсів, розвиненими сполученнями із сусідніми країнами та впливом компанії MOL на енергетичному ринку Центральної Європи.

Портал "Коментарі" вже писав, що призначення Володимира Мединського головним представником Росії на консультаціях в Абу-Дабі може свідчити про намір Кремля використати дипломатичний майданчик для інформаційної атаки. Російська сторона зацікавлена не стільки в пошуку компромісу, скільки в поширенні власних наративів через міжнародні медіа. Таку думку висловив дипломат Роман Безсмертний.