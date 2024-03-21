Венгрия хочет усилить сотрудничество с Россией. Стали известны сферы сотрудничества

Как отметил Петер Сийярто, Венгрия хочет работать со страной-агрессором в тех сферах, на которые не распространяются санкции, ранее наложенные Европейским Союзом.

Петер Сийярто

По словам главы МИД, Венгрия исходит из своих прагматических и национальных интересов. При этом он добавил, что на самом деле сотрудничество с россиянами ведут и другие европейские и трансатлантические страны. Сийярто добавил, что одни страны сотрудничают с Россией скрыто, а другие наоборот – открыто.

Министр иностранных дел Венгрии утверждает, что объемы поставок российского газа в Европу, а также импорта российской нефти из Индии и поставок ядерного топлива из Российской Федерации в неевропейские страны НАТО выросли.

При этом известно, что Венгрия, в отличие от других государств Европейского Союза, критически зависит от поставок газа из России. В то время как другие страны ЕС, начиная с 2022 года, начали сокращать объемы использования газа из страны-агрессора, Венгрия увеличила его закупки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Венгрия лоббирует интересы России в Европе и всячески помогает стране-агрессору в том, чтобы Украина не смогла вовремя получить необходимую ей помощь в войне. В частности, Венгрия неоднократно блокировала выделение помощи Киеву, делая все для того, чтобы максимально затянуть во времени ее оказание.

Кроме того, стало известно, что большинство стран Европейского Союза поддерживают идею передать замороженные российские активы Украине, в том числе, чтобы Киев мог приобрести на эти деньги необходимое оружие. Однако такое решение, вероятно, не будет принято именно из-за позиции Венгрии, которая пригрозила заблокировать подобную инициативу.