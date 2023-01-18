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Венгрия хочет вывести девять российских олигархов из-под санкций ЕС: в Украине резко ответили

Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил перевести 1 млрд долларов Украине

сегодня, 20:11
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Автор:

Лиля Воробьева

В Украине новое предложение Венгрии, которое предлагает снять санкции с девяти российских олигархов, назвали неприемлемым.

Венгрия хочет вывести девять российских олигархов из-под санкций ЕС: в Украине резко ответили

Дмитрий Кулеба (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление руководителя МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Вместо этого 10-й пакет санкций ЕС должен сильнее ударить по России и ее военному кошельку", — говорится в заявлении главного дипломата Украины.

По мнению Кулебы, Европе следует вводить еще более жесткие санкции против ракетной промышленности, беспилотников, физических лиц, энергетики, банков, СМИ, российских информационно-коммуникационных технологий.

Также министр иностранных дел Украины призвал Европу ввести новые санкции против Ирана. А намерения Венгрии по исключению из санкционного списка ЕС девяти российских олигархов дипломат назвал бесполезными.

Стало известно, что Венгрия намерена исключить из списка:

  • бизнесмена Вячеслава Кантора;
  • предпринимателя Петра Авена;
  • миллиардера Михаила Фридмана;
  • предпринимателя Дмитрия Мазепина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия выполнила просьбу Кремля . Венгрия фактически является единственной страной Европейского Союза, которая продолжает открыто подыгрывать Россию. Так Венгрия в ходе переговоров лидеров Евросоюза по девятому пакету санкций против РФ добилась невключения в него трех российских министров. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на свои источники. В частности, по данным журналиста, венгерским властям удалось добиться изъятия из списка санкций министров энергетики, спорта и здравоохранения. Напомним, главы государств и правительств стран-членов Евросоюза 15 декабря согласовали девятый пакет санкций против РФ.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1615756647422361620
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