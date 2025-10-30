Венгрия и Польша готовят новый болезненный удар по Украине: детали

Несмотря на вступление в силу обновленного торгового соглашения между Украиной и Европейским Союзом, Венгрия не намерена отменять запрет на ввоз украинской агропромышленной продукции. Подобная позиция сохраняется и в Польше, где до сих пор не планируют разрешать импорт украинского зерна, рапса и семян подсолнечника.

Фото: из открытых источников

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в комментарии для СМИ отметил, что правительство страны отстаивает интересы местных фермеров и, вопреки заключенному соглашению о свободной торговле, границы для украинской продукции будут оставаться закрытыми. По его словам, представители ЕС больше беспокоятся об интересах Украины, чем о защите фермеров из Венгрии, ведь обновленное соглашение предусматривает увеличение квот на беспошлинный экспорт украинских товаров в ЕС. Надь подчеркнул, что это создает дополнительные риски для местных производителей и может влиять на их повседневную жизнь.

Венгерский министр также отметил, что соглашение со страной, которая находится в состоянии войны, вызывает ряд вопросов и вызывает опасения по поводу стабильности внутреннего рынка. В то же время правительство страны решительно стоит на позиции защиты национальных фермеров, отказываясь отменять ограничения на украинские товары, пока не будет достигнут компромисс, который не вредил бы местному аграрному сектору.

Похожая ситуация наблюдается и в Польше. Министерство сельского хозяйства и развития села сообщило, что бессрочный запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника остается в силе. Официально отмечается, что новые квоты и объемы экспорта, установленные соглашением с ЕС, на польскую политику запретов не влияют.

Обе страны подчеркивают, что основным приоритетом является поддержка своих фермеров и сохранение стабильности внутреннего аграрного рынка. Запрет на украинский импорт позволяет контролировать конкуренцию и избежать резких изменений цен на внутреннем рынке.

