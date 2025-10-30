Угорщина і Польща готують новий болючий удар по Україні: деталі

Незважаючи на набрання чинності оновленої торгівельної угоди між Україною та Європейським Союзом, Угорщина не має наміру скасовувати заборону на ввезення української агропромислової продукції. Подібна позиція зберігається й у Польщі, де досі не планують дозволяти імпорт українського зерна, ріпаку та насіння соняшнику.

Фото: з відкритих джерел

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь у коментарі для ЗМІ зазначив, що уряд країни відстоює інтереси місцевих фермерів і, попри укладену угоду про вільну торгівлю, кордони для української продукції залишатимуться закритими. За його словами, представники ЄС більше турбуються про інтереси України, ніж про захист фермерів з Угорщини, адже оновлена угода передбачає збільшення квот на безмитний експорт українських товарів до ЄС. Надь підкреслив, що це створює додаткові ризики для місцевих виробників і може впливати на їхнє повсякденне життя.

Угорський міністр також зазначив, що угода з країною, яка перебуває у стані війни, викликає низку запитань і викликає побоювання щодо стабільності внутрішнього ринку. Водночас уряд країни рішуче стоїть на позиції захисту національних фермерів, відмовляючись скасовувати обмеження на українські товари, поки не буде досягнуто компромісу, який би не шкодив місцевому аграрному сектору.

Схожа ситуація спостерігається й у Польщі. Міністерство сільського господарства та розвитку села повідомило, що безстрокова заборона на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику залишається в силі. Офіційно наголошується, що нові квоти та обсяги експорту, встановлені угодою з ЄС, на польську політику щодо заборон не впливають.

Обидві країни підкреслюють, що основним пріоритетом є підтримка власних фермерів і збереження стабільності внутрішнього аграрного ринку. Заборона на український імпорт дозволяє контролювати конкуренцію та уникати різких змін цін на внутрішньому ринку.

