Венгрия кардинально изменила тон: на Западе анонсировали неожиданность для Украины уже в июне

Венгрия больше не демонстрирует решимости блокировать евроинтеграционный путь Украины, сообщает издание Politico со ссылкой на нескольких дипломатов, знакомых с ситуацией. Это открывает новые перспективы для Киева в процессе подготовки к вступлению в Европейский Союз. По данным источников, послы стран ЕС планируют до конца этой недели согласовать общую позицию по открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы, что является важным шагом на пути к полноценному членству.

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Предполагается, что Украина должна продемонстрировать конкретные результаты в ряде ключевых направлений, включая проведение внутренних реформ и обеспечение прав национальных меньшинств. Это станет своеобразным сигналом для европейских партнеров, что Киев готов к системным изменениям и выполняет взятые на себя обязательства. В то же время, источники Politico отмечают, что венгерская сторона пока не выносит окончательного решения о поддержке, а переговоры продолжаются.

Согласно дипломатической информации открытие первого переговорного кластера может стать темой для рассмотрения на межправительственной конференции, запланированной на 15 июня в Люксембурге. Представители Украины уже заверили европейских партнеров, что в ближайшее время выполнение большинства пунктов из 11-позиционного плана, разработанного еще при правительстве Виктора Орбана, будет завершено. При этом поддержка Будапешта не привязана к немедленному принятию всех новых законов, а скорее к демонстрации реальных шагов по реформированию внутренней политики.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может продолжить массированные атаки на территорию Украины, применяя как ракеты, так и ударные дроны, примерно на еженедельной основе. Кроме того, в ближайшие недели враг может начать чаще применять гиперзвуковые ракеты типа Циркон. Такую оценку в комментарии Radio NV дал авиационный эксперт Валерий Романенко.