Угорщина кардинально змінила тон: на Заході анонсували несподіванку для України вже у червні

Угорщина більше не демонструє рішучості блокувати євроінтеграційний шлях України, повідомляє видання Politico з посиланням на кількох дипломатів, знайомих із ситуацією. Це відкриває нові перспективи для Києва у процесі підготовки до вступу до Європейського Союзу. За даними джерел, посли країн ЄС планують до кінця цього тижня узгодити спільну позицію щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови, що є важливим кроком на шляху до повноцінного членства.

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Передбачено, що Україна має продемонструвати конкретні результати в низці ключових напрямів, включно з проведенням внутрішніх реформ та забезпеченням прав національних меншин. Це стане своєрідним сигналом для європейських партнерів, що Київ готовий до системних змін і виконує взяті на себе зобов’язання. Водночас джерела Politico наголошують, що угорська сторона поки що не виносить остаточного рішення щодо підтримки, а переговори тривають.

Згідно з дипломатичною інформацією, відкриття першого переговорного кластера може стати темою для розгляду на міжурядовій конференції, запланованій на 15 червня в Люксембурзі. Представники України вже запевнили європейських партнерів, що найближчим часом виконання більшості пунктів із 11-позиційного плану, розробленого ще за уряду Віктора Орбана, буде завершено. При цьому підтримка Будапешта не прив’язана до негайного ухвалення всіх нових законів, а радше до демонстрації реальних кроків у реформуванні внутрішньої політики.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може продовжити масовані атаки на територію України, застосовуючи як ракети, так і ударні дрони, приблизно на щотижневій основі. Крім того, у найближчі тижні ворог може почати частіше застосовувати гіперзвукові ракети типу "Циркон". Таку оцінку у коментарі для Radio NV дав авіаційний експерт Валерій Романенко.