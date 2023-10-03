Венгрия на сессии Генеральной ассамблеи ООН поругалась с Кремлем из-за учебника по истории РФ

Глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто возмутился из-за российского учебника по истории, где их революцию 1956 года называют "фашистской", а венгерских героев — "фашистами". Свое возмущение на этот счет он даже выразил российскому министру Лаврову на сессии Генеральной ассамблеи ООН. По его мнению, такая трактовка истории Венгрии "недопустима". Об этом министр иностранных дел Венгрии сказал в интервью Magyar Nemzet .

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

Венгерский дипломат даже обсудил этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, Лавров ответил ему, что они это воспринимают как авторитетное заявление Путина, который его обнародовал за несколько дней до их встречи.

"Люди, которые отстаивали свободу и суверенитет Венгрии, являются героями – это то, что мы даже не хотим обсуждать ни на каком уровне, потому что это факт", – заявил Сийярто.

Также он подчеркнул, что его страна никогда не будет иметь общей позиции с РФ по отношению к прошлому.

"Как мы можем иметь общий язык с теми, кто воспринимает как освобождение то, что мы воспринимаем как оккупацию", – сказал Сийярто.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Венгрия озвучивает фейки о войне в Украине . Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время официального визита в Гонконг заявил, что мир страдает не из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а из-за глобализации конфликта по Европе. На заявление венгерского политика уже обратили внимание в МИД Украины.

Отметим, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, а также премьер Венгрии Виктор Орбан систематически озвучивают российские нарративы, фактически подыгрывая путинскому режиму. Известно также расширение атомного сотрудничества между Будапештом и Москвой. И это на фоне того, что Киев давно призывает партнеров ввести санкции против "Росатома".

