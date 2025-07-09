Венгрия наотрез отказывается спонсировать Путина: Будапешт готовит кардинальный шаг

Венгерская энергетическая компания Mol Nyrt. рассматривает возможность использования нефтепровода Одесса-Броды, соединяющего украинский порт с польской границей. В Будапеште считается эта инфраструктура ключевой для диверсификации нефтяных поставок. По словам Саболча Пал Сабо, старшего вице-президента Mol по управлению цепью поставки, этот маршрут позволит импортировать нефть из разных мировых источников.

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Транспортировка нефти в Венгрию может осуществляться через южную ветвь нефтепровода "Дружба", который пока качает российскую нефть и имеет точку соединения с системой Одесса-Броды неподалеку от украинско-польской границы.

Сабо подчеркнул, что "этот трубопровод обеспечивает доступ к разным видам альтернативной нефти, поставляемой морем, и укрепляет энергетическую безопасность Украины, ЕС и региона в целом".

Несмотря на то, что Венгрия до сих пор пользуется исключением в рамках санкций ЕС на российскую нефть, ее давят с требованием отказаться от российских поставок до 2027 года. Будапешт уже ищет альтернативу российскому импорту, в частности для себя и Сербии, с которой реализует строительство нового трубопровода.

Однако путь к интеграции в украинскую инфраструктуру сложен. Одесса подвергается постоянным ракетным обстрелам, а сам трубопровод не используется и требует значительных инвестиций для восстановления. Также Черное море в районе порта остается заминированным.

Политическую составляющую проекта усложняет и позиция премьера Виктора Орбана, критикующего санкции ЕС против России и призывающего к сокращению помощи Украине. Mol ожидает, что Евросоюз и страны-партнеры присоединятся к финансированию модернизации трубопровода, что позволит создать реальную альтернативу российским энергоресурсам.

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