Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "энергетическом шантаже" и заявил, что Киев уже 19 дней не возобновляет поставки нефти по трубопроводу "Дружба", который имеет ключевое значение для Венгрии и Словакии. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Виктор Орбан.
По словам Орбана, украинские власти якобы продолжают блокировать доступ к нефтепроводу, несмотря на переговоры между сторонами.
Орбан также связал ситуацию с глобальным энергетическим кризисом, который усилился на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, стабилизировать ситуацию на рынке могла бы дешевая российская нефть.
Он подчеркнул, что США уже начали смягчать ограничения, тогда как в Европейском союзе сохраняется жесткая позиция.
Кроме того, венгерский лидер призвал граждан принять участие в запланированном на воскресенье "Марше мира", который пройдет в Будапеште.
По его словам, акция должна стать сигналом протеста против действий Киева.
Заявления венгерского премьера прозвучали на фоне продолжающихся споров между Будапештом и Киевом по вопросам энергетики и санкционной политики ЕС в отношении России.
