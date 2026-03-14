logo

BTC/USD

70640

ETH/USD

2073.37

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Венгрия не станет украинской колонией: зачем Орбан выводит людей на улицы
commentss НОВОСТИ Все новости

Венгрия не станет украинской колонией: зачем Орбан выводит людей на улицы

Премьер Венгрии заявил, что Украина уже почти три недели не возобновляет поставки по нефтепроводу «Дружба» и призвал венгров выйти на «Марш мира»

14 марта 2026, 16:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "энергетическом шантаже" и заявил, что Киев уже 19 дней не возобновляет поставки нефти по трубопроводу "Дружба", который имеет ключевое значение для Венгрии и Словакии. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Венгрия не станет украинской колонией: зачем Орбан выводит людей на улицы

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По словам Орбана, украинские власти якобы продолжают блокировать доступ к нефтепроводу, несмотря на переговоры между сторонами.

"Президент Владимир Зеленский продолжает держать закрытым нефтепровод, хотя знает, что он жизненно важен для Венгрии и Словакии. Наши эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, но их до сих пор не допускают к нефтепроводу", — заявил венгерский премьер.

Орбан также связал ситуацию с глобальным энергетическим кризисом, который усилился на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, стабилизировать ситуацию на рынке могла бы дешевая российская нефть.

Он подчеркнул, что США уже начали смягчать ограничения, тогда как в Европейском союзе сохраняется жесткая позиция.

"Американцы уже приняли меры и начали снимать санкции. Но в Брюсселе до сих пор не утихают истерики. Еврокомиссия и канцлер Германии оставляют ограничения на российскую нефть", — сказал Орбан.

Кроме того, венгерский лидер призвал граждан принять участие в запланированном на воскресенье "Марше мира", который пройдет в Будапеште.

По его словам, акция должна стать сигналом протеста против действий Киева.

"Завтра – Марш мира. Я прошу всех пойти с нами. Давайте выступим против шантажа Украины. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский не будет здесь командовать", — заявил Орбан.

Заявления венгерского премьера прозвучали на фоне продолжающихся споров между Будапештом и Киевом по вопросам энергетики и санкционной политики ЕС в отношении России.

Читайте также на портале "Комментарии" — деньги ЕС под угрозой: в НБУ раскрыли "план Б", если Орбан заблокирует финансирование.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости