Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в "энергетическом шантаже" и заявил, что Киев уже 19 дней не возобновляет поставки нефти по трубопроводу "Дружба", который имеет ключевое значение для Венгрии и Словакии. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам Орбана, украинские власти якобы продолжают блокировать доступ к нефтепроводу, несмотря на переговоры между сторонами.

"Президент Владимир Зеленский продолжает держать закрытым нефтепровод, хотя знает, что он жизненно важен для Венгрии и Словакии. Наши эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, но их до сих пор не допускают к нефтепроводу", — заявил венгерский премьер.

Орбан также связал ситуацию с глобальным энергетическим кризисом, который усилился на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его мнению, стабилизировать ситуацию на рынке могла бы дешевая российская нефть.

Он подчеркнул, что США уже начали смягчать ограничения, тогда как в Европейском союзе сохраняется жесткая позиция.

"Американцы уже приняли меры и начали снимать санкции. Но в Брюсселе до сих пор не утихают истерики. Еврокомиссия и канцлер Германии оставляют ограничения на российскую нефть", — сказал Орбан.

Кроме того, венгерский лидер призвал граждан принять участие в запланированном на воскресенье "Марше мира", который пройдет в Будапеште.

По его словам, акция должна стать сигналом протеста против действий Киева.

"Завтра – Марш мира. Я прошу всех пойти с нами. Давайте выступим против шантажа Украины. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский не будет здесь командовать", — заявил Орбан.

Заявления венгерского премьера прозвучали на фоне продолжающихся споров между Будапештом и Киевом по вопросам энергетики и санкционной политики ЕС в отношении России.

