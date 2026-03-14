Угорщина не стане українською колонією: навіщо Орбан виводить людей на вулиці

Кравцев Сергей
Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в "енергетичному шантажі" та заявив, що Київ уже 19 днів не відновлює постачання нафти трубопроводом "Дружба", який має ключове значення для Угорщини та Словаччини. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.
Віктор Орбан.
За словами Орбана, українська влада нібито продовжує блокувати доступ до нафтопроводу, незважаючи на переговори між сторонами.
Орбан також пов'язав ситуацію з глобальною енергетичною кризою, яка посилилася на тлі конфлікту на Близькому Сході. На його думку, стабілізувати ситуацію на ринку могла б дешева російська нафта.
Він наголосив, що США вже почали пом'якшувати обмеження, тоді як у Європейському союзі зберігається жорстка позиція.
Крім того, угорський лідер закликав громадян взяти участь у запланованій на неділю "Марші світу", яка проходитиме у Будапешті.
За його словами, акція має стати сигналом протесту проти дій Києва.
Заяви угорського прем'єра прозвучали на тлі суперечок між Будапештом і Києвом з питань енергетики та санкційної політики ЄС щодо Росії.
