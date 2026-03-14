Угорщина не стане українською колонією: навіщо Орбан виводить людей на вулиці
Угорщина не стане українською колонією: навіщо Орбан виводить людей на вулиці

Прем'єр Угорщини заявив, що Україна вже майже три тижні не відновлює постачання нафтопроводом «Дружба» і закликав угорців вийти на «Марш миру»

14 березня 2026, 16:55
Автор:
Кравцев Сергей

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну в "енергетичному шантажі" та заявив, що Київ уже 19 днів не відновлює постачання нафти трубопроводом "Дружба", який має ключове значення для Угорщини та Словаччини. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За словами Орбана, українська влада нібито продовжує блокувати доступ до нафтопроводу, незважаючи на переговори між сторонами.

"Президент Володимир Зеленський продовжує тримати закритим нафтопровід, хоч знає, що він життєво важливий для Угорщини та Словаччини. Наші експерти вже кілька днів перебувають у Києві, але їх досі не допускають до нафтопроводу", – заявив угорський прем'єр.

Орбан також пов'язав ситуацію з глобальною енергетичною кризою, яка посилилася на тлі конфлікту на Близькому Сході. На його думку, стабілізувати ситуацію на ринку могла б дешева російська нафта.

Він наголосив, що США вже почали пом'якшувати обмеження, тоді як у Європейському союзі зберігається жорстка позиція.

"Американці вже вжили заходів і почали знімати санкції. Але у Брюсселі досі не вщухають істерики. Єврокомісія та канцлер Німеччини залишають обмеження на російську нафту", — сказав Орбан.

Крім того, угорський лідер закликав громадян взяти участь у запланованій на неділю "Марші світу", яка проходитиме у Будапешті.

За його словами, акція має стати сигналом протесту проти дій Києва.

"Завтра – Марш миру. Я прошу всіх піти з нами. Давайте виступимо проти шантажу України. Угорщина не буде українською колонією, Зеленський не буде тут командувати", — заявив Орбан.

Заяви угорського прем'єра прозвучали на тлі суперечок між Будапештом і Києвом з питань енергетики та санкційної політики ЄС щодо Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — гроші ЄС під загрозою: у НБУ розкрили "план Б", якщо Орбан заблокує фінансування.




