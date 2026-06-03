Венгрия неожиданно предложила путь к миру: премьер сделал заявление о переговорах по Украине

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности своей страны сыграть роль посредника в поиске путей завершения войны в Украине. По его словам, Будапешт мог бы стать местом проведения будущих переговоров между сторонами конфликта, однако ключевые гарантии безопасности для Киева, по мнению венгерского лидера, должны исходить не от поставок вооружений, а от международного сообщества.
Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников
В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Мадьяр подверг сомнению распространенное на Западе мнение о том, что военная помощь способна обеспечить долгосрочную безопасность Украины. Он подчеркнул, что настоящие гарантии могут быть основаны исключительно на коллективной политической воле ведущих мировых держав.
По словам Мадьяра, Венгрия готова участвовать в урегулировании конфликта сразу по нескольким направлениям. Речь идет о дипломатической поддержке, гуманитарной помощи и предоставлении территории страны для проведения возможных переговоров.
Заявление прозвучало вскоре после визита венгерского премьера в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На совместной пресс-конференции стороны обсуждали вопросы европейской безопасности и перспективы завершения войны.
Вместе с тем Мадьяр подтвердил, что новая венгерская власть не намерена менять подход к военной поддержке Украины. Будапешт по-прежнему исключает отправку вооружений или военных контингентов, сохраняя свою особую позицию внутри Евросоюза и НАТО.
На фоне продолжающихся боевых действий предложение Венгрии стать площадкой для переговоров выглядит как попытка усилить собственную дипломатическую роль в одном из крупнейших международных кризисов современности.
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