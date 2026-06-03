Венгрия неожиданно предложила путь к миру: премьер сделал заявление о переговорах по Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности своей страны сыграть роль посредника в поиске путей завершения войны в Украине. По его словам, Будапешт мог бы стать местом проведения будущих переговоров между сторонами конфликта, однако ключевые гарантии безопасности для Киева, по мнению венгерского лидера, должны исходить не от поставок вооружений, а от международного сообщества.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Мадьяр подверг сомнению распространенное на Западе мнение о том, что военная помощь способна обеспечить долгосрочную безопасность Украины. Он подчеркнул, что настоящие гарантии могут быть основаны исключительно на коллективной политической воле ведущих мировых держав.

"Я не считаю, что оружие является гарантией безопасности. Такие гарантии может предоставить только международное сообщество. Это вопрос великих держав", — заявил глава венгерского правительства.

По словам Мадьяра, Венгрия готова участвовать в урегулировании конфликта сразу по нескольким направлениям. Речь идет о дипломатической поддержке, гуманитарной помощи и предоставлении территории страны для проведения возможных переговоров.

Заявление прозвучало вскоре после визита венгерского премьера в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На совместной пресс-конференции стороны обсуждали вопросы европейской безопасности и перспективы завершения войны.

Вместе с тем Мадьяр подтвердил, что новая венгерская власть не намерена менять подход к военной поддержке Украины. Будапешт по-прежнему исключает отправку вооружений или военных контингентов, сохраняя свою особую позицию внутри Евросоюза и НАТО.

На фоне продолжающихся боевых действий предложение Венгрии стать площадкой для переговоров выглядит как попытка усилить собственную дипломатическую роль в одном из крупнейших международных кризисов современности.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп обратился к Си из-за Украины: Китай может получить ключевую роль в переговорах с Путиным.



