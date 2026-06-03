Угорщина несподівано запропонувала шлях до миру: прем'єр зробив заяву про переговори щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр заявив про готовність своєї країни зіграти роль посередника у пошуку шляхів завершення війни в Україні. За його словами, Будапешт міг би стати місцем проведення майбутніх переговорів між сторонами конфлікту, проте ключові гарантії безпеки для Києва, на думку угорського лідера, мають виходити не від постачання озброєнь, а міжнародної спільноти.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Мадьяр поставив під сумнів поширену на Заході думку про те, що військова допомога здатна забезпечити довгострокову безпеку України. Він підкреслив, що ці гарантії можуть бути засновані виключно на колективній політичній волі провідних світових держав.

"Я не вважаю, що зброя є гарантією безпеки. Такі гарантії може надати лише міжнародне співтовариство. Це питання великих держав", — заявив глава угорського уряду.

За словами Мадьяра, Угорщина готова брати участь у врегулюванні конфлікту одразу за декількома напрямками. Йдеться про дипломатичну підтримку, гуманітарну допомогу та надання території країни для проведення можливих переговорів.

Заява прозвучала невдовзі після візиту угорського прем'єра до Берліна, де він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На спільній прес-конференції сторони обговорювали питання європейської безпеки та перспективи завершення війни.

Водночас Мадьяр підтвердив, що нова угорська влада не має наміру змінювати підхід до військової підтримки України. Будапешт, як і раніше, виключає відправку озброєнь або військових контингентів, зберігаючи свою особливу позицію всередині Євросоюзу та НАТО.

На тлі бойових дій, що тривають, пропозиція Угорщини стати майданчиком для переговорів виглядає як спроба посилити власну дипломатичну роль в одній з найбільших міжнародних криз сучасності.

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