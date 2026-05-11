Венгрия окончательно добьет Путина: стало известно о неожиданном громком решении правительства Мадяра
Венгрия окончательно добьет Путина: стало известно о неожиданном громком решении правительства Мадяра

В ноябре 2025 года венгерское агентство по атомной энергетике предоставило разрешение на начало бетонирования АЭС "Пакш-2", строительством которой занимается "Росатом"

11 мая 2026, 13:05
Автор:
Клименко Елена

Венгрия планирует пересмотреть условия финансирования и реализации масштабного проекта достройки атомной электростанции "Пакш-2", выполняемого российской госкорпорацией "Росатом", пишет Reuters ссылаясь на заявления представителей нового правительства страны.

Кандидат на должность министра экономики и энергетики Иштван Капитани во время парламентских слушаний подчеркнул, что Будапешт нуждается в более прозрачной ядерной политике. По его словам, власти намерены детально проанализировать финансовые условия проекта, его стоимость и подписанные ранее контракты, значительная часть которых до сих пор оставалась закрытой для общества.

Проект расширения АЭС "Пакш" оценивается в 12,5 млрд евро. Соглашение с Росатомом было заключено еще в 2014 году без проведения международного тендера. С этого момента реализация неоднократно переносилась, а сам проект стал символом тесных политических и экономических отношений между Будапештом и Москвой при правительстве Виктора Орбана.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр ранее заявлял, что стоимость строительства могла быть существенно завышена. В то же время в "Росатоме" уверяют, что готовы обосновать все расходы и продолжать реализацию проекта.

Несмотря на пересмотр условий сотрудничества, в правительстве подчеркивают, что атомная энергетика и дальше будет оставаться важной составляющей энергетической системы страны. Теперь строительство уже перешло в практическую фазу — ранее на площадке "Пакш-2" приступили к заливке первого бетона после получения соответствующих разрешений от венгерского регулятора.

Проект предусматривает сооружение двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР мощностью 1,2 ГВт каждый. Значительная часть финансирования должна поступать за счет российского кредита в объеме до 10 млрд евро.

Отдельно внимание к проекту привлекли решения европейских судебных инстанций по государственному финансированию строительства, ставших предметом споров между Будапештом и структурами ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Германии обсуждают возможность привлечения бывшего канцлера Герхарда Шредера к потенциальным переговорам между Украиной и Россией. Несмотря на известные пророссийские связи, такая кандидатура рассматривается как один из возможных каналов для обеспечения участия европейской стороны в диалоге, доступ к которому ранее Москва фактически блокировала.



Источник: https://www.reuters.com/world/hungary-review-paks-nuclear-plant-expansion-ministerial-nominee-says-2026-05-11/
