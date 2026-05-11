Угорщина остаточно доб'є Путіна: стало відомо про несподіване гучне рішення уряду Мадяра

Угорщина планує переглянути умови фінансування та реалізації масштабного проєкту добудови атомної електростанції "Пакш-2", який виконує російська держкорпорація "Росатом", пише Reuters з посиланням на заяви представників нового уряду країни.

Кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Іштван Капітані під час парламентських слухань наголосив, що Будапешту потрібна більш прозора ядерна політика. За його словами, влада має намір детально проаналізувати фінансові умови проєкту, його вартість та підписані раніше контракти, значна частина яких досі залишалася закритою для суспільства.

Проєкт розширення АЕС "Пакш" оцінюють у 12,5 млрд євро. Угоду з "Росатомом" було укладено ще у 2014 році без проведення міжнародного тендеру. Відтоді реалізація неодноразово переносилася, а сам проєкт став символом тісних політичних і економічних відносин між Будапештом та Москвою за часів уряду Віктора Орбана.

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше заявляв, що вартість будівництва могла бути суттєво завищеною. Водночас у "Росатомі" запевняють, що готові обґрунтувати всі витрати та продовжувати реалізацію проєкту.

Попри перегляд умов співпраці, в уряді підкреслюють, що атомна енергетика й надалі залишатиметься важливою складовою енергетичної системи країни. Наразі будівництво вже перейшло у практичну фазу — раніше на майданчику "Пакш-2" розпочали заливку першого бетону після отримання відповідних дозволів від угорського регулятора.

Проєкт передбачає спорудження двох нових енергоблоків із реакторами ВВЕР потужністю 1,2 ГВт кожен. Значна частина фінансування має надходити за рахунок російського кредиту обсягом до 10 млрд євро.

Окремо увагу до проєкту привернули рішення європейських судових інстанцій щодо державного фінансування будівництва, які стали предметом суперечок між Будапештом та структурами ЄС.

