Венгрия окончательно сбросила маски: что потребовала от ЕС для РФ и Беларуси

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь обратился к европейским комиссарам с призывом временно приостановить действие тарифов и дополнительных пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси. Об этом сообщает Politico.

В своем письме венгерский министр предупредил: рост мировых цен на удобрения и нестабильность поставок, усиленные обострением ситуации на Ближнем Востоке, создают серьезные угрозы для аграрного сектора Евросоюза.

По его словам, без экстренного снижения пошлин до нуля фермеры могут столкнуться с падением урожайности и дальнейшим ростом цен на продукты.

Проблема особенно остра для самой Венгрии. Страна производит лишь азотные удобрения и полностью зависит от импорта фосфорных и калийных. Ограничения на поставки из России и Беларуси, по оценке Будапешта, уже осложняют планирование посевной и увеличивают себестоимость продукции.

Евросоюз ужесточил тарифы на удобрения из этих стран в 2025 году после резкого роста импорта на фоне полномасштабной войны России против Украины. В Брюсселе опасались, что Москва перенаправляет газ на производство удобрений, чтобы компенсировать потери экспортных доходов.

Несмотря на то, что в 2025 году поставки из России оценивались примерно в 2 млрд евро, с начала 2026-го они существенно сократились из-за новых ограничений. В этих условиях Венгрия настаивает на временной отмене пошлин, чтобы избежать дефицита удобрений и стабилизировать аграрный рынок ЕС.

