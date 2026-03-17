Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Венгрия окончательно сбросила маски: что потребовала от ЕС для РФ и Беларуси
Венгрия окончательно сбросила маски: что потребовала от ЕС для РФ и Беларуси

На фоне скачка цен и войны на Ближнем Востоке Будапешт предупреждает ЕС о риске дефицита и продовольственного кризиса

17 марта 2026, 07:06
Автор:
Кравцев Сергей

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь обратился к европейским комиссарам с призывом временно приостановить действие тарифов и дополнительных пошлин на импорт удобрений из России и Беларуси. Об этом сообщает Politico.

Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников

В своем письме венгерский министр предупредил: рост мировых цен на удобрения и нестабильность поставок, усиленные обострением ситуации на Ближнем Востоке, создают серьезные угрозы для аграрного сектора Евросоюза. 

По его словам, без экстренного снижения пошлин до нуля фермеры могут столкнуться с падением урожайности и дальнейшим ростом цен на продукты.

Проблема особенно остра для самой Венгрии. Страна производит лишь азотные удобрения и полностью зависит от импорта фосфорных и калийных. Ограничения на поставки из России и Беларуси, по оценке Будапешта, уже осложняют планирование посевной и увеличивают себестоимость продукции.

Евросоюз ужесточил тарифы на удобрения из этих стран в 2025 году после резкого роста импорта на фоне полномасштабной войны России против Украины. В Брюсселе опасались, что Москва перенаправляет газ на производство удобрений, чтобы компенсировать потери экспортных доходов.

Несмотря на то, что в 2025 году поставки из России оценивались примерно в 2 млрд евро, с начала 2026-го они существенно сократились из-за новых ограничений. В этих условиях Венгрия настаивает на временной отмене пошлин, чтобы избежать дефицита удобрений и стабилизировать аграрный рынок ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — граждане Венгрии, которые приехали в Украину якобы для переговоров по нефтепроводу "Дружба", действительно не имеют статуса делегации и запланированных официальных встреч. Как информирует портал "Комментарии", об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил в комментарии представителям масс-медиа.



Источник: https://www.politico.eu/article/hungary-presses-eu-to-scrap-tariffs-on-russian-and-belarusian-fertilizers/
