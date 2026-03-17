Угорщина остаточно скинула маски: що зажадала від ЄС для РФ та Білорусі
Угорщина остаточно скинула маски: що зажадала від ЄС для РФ та Білорусі

На тлі стрибка цін та війни на Близькому Сході Будапешт попереджає ЄС про ризик дефіциту та продовольчої кризи

17 березня 2026, 07:06
Кравцев Сергей

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь звернувся до європейських комісарів із закликом тимчасово призупинити дію тарифів та додаткових мит на імпорт добрив із Росії та Білорусі. Про це повідомляє Politico.

Угорщина та ЄС. Фото: з відкритих джерел

У своєму листі угорський міністр попередив: зростання світових цін на добрива та нестабільність постачань, посилені загостренням ситуації на Близькому Сході, створюють серйозні загрози аграрному сектору Євросоюзу.

За його словами, без екстреного зниження мит до нуля фермери можуть зіткнутися з падінням урожайності та подальшим зростанням цін на продукти.

Проблема особливо гостра для Угорщини. Країна виробляє лише азотні добрива і залежить від імпорту фосфорних і калійних. Обмеження на постачання з Росії та Білорусі, за оцінкою Будапешта, вже ускладнюють планування посівної та збільшують собівартість продукції.

Євросоюз посилив тарифи на добрива із цих країн у 2025 році після різкого зростання імпорту на тлі повномасштабної війни Росії проти України. У Брюсселі побоювалися, що Москва перенаправляє газ на виробництво добрив, щоб компенсувати втрати експортних доходів.

Незважаючи на те, що в 2025 році постачання з Росії оцінювали приблизно в 2 млрд євро, з початку 2026-го вони суттєво скоротилися через нові обмеження. У цих умовах Угорщина наполягає на тимчасовому скасуванні мит, щоб уникнути дефіциту добрив та стабілізувати аграрний ринок ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — громадяни Угорщини, які приїхали в Україну нібито для переговорів щодо нафтопроводу "Дружба", справді не мають статусу делегації та запланованих офіційних зустрічей. Як повідомляє портал "Коментарі", про це прес-секретар Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі представникам мас-медіа.



Джерело: https://www.politico.eu/article/hungary-presses-eu-to-scrap-tariffs-on-russian-and-belarusian-fertilizers/
