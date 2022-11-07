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Венгрия отказалась дать деньги на долгосрочный кредит для Украины от ЕС: какая причина

Венгрия не будет вносить финансовый вклад в долгосрочный кредит Евросоюза для поддержки Украины

сегодня, 21:06
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Автор:

Лиля Воробьева

Венгрия не внесет свой финансовый взнос в долгосрочный кредит от ЕС на сумму 18 миллиардов евро для поддержки Украины в 2023 году. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сиярто, пишет Portfolio .

Венгрия отказалась дать деньги на долгосрочный кредит для Украины от ЕС: какая причина

Петер Сиярто (фото из открытых источников)

"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза в этой сфере", — сказал Сиярто.

Глава дипломатического ведомства Венгрии заявил, что его страна уже достаточно помогла Украине с помощью общих заимствований во время пандемии коронавируса.

"Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса и этого более чем достаточно", — заявил Сиярто.

А еще Сиярто напомнил, что Венгрия еще до начала войны в Украине потратила сотни миллионов евро на поддержку в Украине здравоохранения, образования, учреждений культуры и церквей.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Подоляк заявил, что Венгрия кардинально изменит свою пророссийскую позицию . В случае побед Украины страна-соратница Кремля кардинального изменит свою позицию и поддержит вступление Украины в НАТО. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также "Комментарии" писали о том, что Венгрия хочет получить от ЕС гарантии для российской ядерной энергетики . Венгрия хочет добиться гарантий от ЕС, что российская ядерная энергетика не попадет под антироссийские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, ехавший на Конгресс ядерной энергетики Восточной и Центральной Европы.



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Источник: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20221107/kimondta-szijjarto-peter-nem-tamogatja-magyarorszag-az-ukrajnanak-szant-kozos-unios-hitelfelvetelt-577043#
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