Венгрия сделала провокационное заявление о войне в Украине

Как передает портал "Комментарии", глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал очередное провокационное заявление о войне в Украине, отметив, что Венгрия является суверенной страной и ее правительство придерживается суверенной политики. А также то, что они делают то, что служит интересам их нации, — защищают безопасность венгров и не ввязываются в "войну по соседству".

"Поэтому я могу понять разочарование министра иностранных дел Украины: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им это не удастся и в будущем", — написал Сийярто на своей странице в Х (Twitter).

Как ранее сообщалось, Венгрия ввела санкции против трех должностных лиц Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в связи со смертью мобилизованного этнического венгра, который имел двойное гражданство.

Спустя какое-то время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о "зеркальном ответе" и запрете на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных.

Президент подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".

"Там все есть, зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото, есть там разные вещи. Поэтому я позитива с венгерской стороны, я не о населении, от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", — сказал глава государства.



