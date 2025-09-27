logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Угорщина зробила провокаційну заяву про війну в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Угорщина зробила провокаційну заяву про війну в Україні

Натякаючи на Україну Сійярто заявив, що Угорщина не вплутується у "війну по сусідству"

27 вересня 2025, 19:12
Як передає портал "Коментарі", глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зробив чергову провокаційну заяву про війну в Україні, зазначивши, що Угорщина є суверенною країною та її уряд дотримується суверенної політики. А також те, що вони роблять те, що слугує інтересам їхньої нації, — захищають безпеку угорців і не вплутуються у "війну по сусідству".

Угорщина зробила провокаційну заяву про війну в Україні

Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

"Тому я можу зрозуміти розчарування міністра закордонних справ України: їм поки не вдалося втягнути нас у свою війну, і хоч би якими провокаційними були його заяви, їм це не вдасться і в майбутньому", — написав Сійярто на своїй сторінці у Х (Twitter).

Як повідомлялося раніше, Угорщина ввела санкції проти трьох посадових осіб Сухопутних військ Збройних сил України у зв'язку зі смертю мобілізованого етнічного угорця, який мав подвійне громадянство.

Через деякий час міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про "дзеркальну відповідь" та заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових.

Читайте також на порталі "Коментарі" – Україна знає, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям. Угорщина робить дуже небезпечні речі – насамперед собі. Про це під час спілкування із журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент підтвердив, що було зафіксовано один угорський розвідувальний дрон над Україною. Збройними силами та розвідкою публічно було продемонстровано відповідні докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у "вигадках".

"Там усе є, зафіксовано переміщення в електронному вигляді, є фото, є там різні речі. Тому я позитиву з угорського боку, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", — сказав глава держави.




Джерело: https://x.com/FM_Szijjarto/status/1971823120722870745
